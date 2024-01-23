Прогнозы промышленников стали менее оптимистичны

23 января. FINMARKET.RU - Первые в этом году оценки индекса промышленного оптимизма Института Гайдара (ИЭП) фиксируют его снижение на три пункта c локальных максимумов (с начала 2022 года), достигнутых в 4-м квартале 2023 года. Причина — снижение трех из четырех исходных показателей: прогнозов выпуска, оценок запасов готовой продукции и текущего объема продаж. Последний показатель снижается на фоне стагнации текущего спроса, пишет "Коммерсант"

"Собственные финансовые ресурсы предприятий до сих пор не могут в полной мере выступать существенным фактором увеличения спроса. Рост оборота предприятий, формирующий их выручку, в ноябре замедлился, более того, по сравнению с октябрем он сократился на 1,6%. Сокращение ежемесячного темпа не наблюдалось с мая. В дальнейшем ожидается снижение темпов роста оборота, чему будет способствовать замедление внутреннего спроса и экономической активности", - отмечается в январском мониторинге текущих тенденций в экономике Ассоциации российских банков.