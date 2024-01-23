Растет спрос на сотрудников в подростковом возрасте

23 января. FINMARKET.RU - Работодатели стали чаще привлекать к работе несовершеннолетних подростков из-за дефицита кадров. В 2023 г. было открыто свыше 42 000 вакансий, в которых компании обозначили готовность нанять подростков от 14 лет, сообщил "Ведомостям" представитель HeadHunter. Это почти в 3 раза больше, чем годом ранее, когда таких позиций было 14 500. Тенденцию более активного привлечения к работе граждан этой возрастной категории подтвердил представитель Superjob, а также ряд компаний, среди которых Ozon, "Ашан", "Вкусно - и точка".

По данным HeadHunter, чаще всего подростков готовы взять на работу курьерами, промоутерами, продавцами и кассирами - самое большое число приглашений приходится на сферу продаж и вспомогательные бизнес-функции (административный и обслуживающий персонал), а также HoReCa. Представитель Superjob указал, что работодатели, готовые принять на работу несовершеннолетних, чаще всего сотрудничают с учреждениями среднего профессионального образования и набирают молодежь там.

Представитель Ozon рассказал, что развивает практику трудоустройства несовершеннолетних сотрудников с 2022 г. и сейчас у них работает около 50 человек 16-17 лет. "Ашан" в 2023 г. в период с мая по сентябрь помог трудоустроиться 448 подросткам в возрасте от 14 до 17 лет в 50 городах России (в 2022 г. в сети было устроено 82 подростка), уточнила директор по персоналу "Ашан ритейл Россия" Дарья Демина. На текущий момент в компании работает более 60 000 сотрудников, из них более 70% - молодежь в возрасте от 15 до 25 лет включительно, рассказал представитель "Вкусно - и точка".

Последнее время в связи с дефицитом кадров на рынке труда действительно наблюдается рост интереса работодателей к этой аудитории, объясняет менеджер по развитию бренда работодателя кадрового холдинга "Анкор" Анна Яковлева.

С 1 июня 2023 г. в силу вступил закон, позволяющий принимать на работу подростков с 14 лет с письменного согласия родителя и без специального разрешения органов опеки.