Безвозмездные сборы с бизнеса превысили прогноз

23 января. FINMARKET.RU - Безвозмездныес бизнеса за неполный январь превысили план на год вшестеро. По оперативным данным "Электронного бюджета", на 18 января в казну поступило уже 13,5 млрд безвозмездных платежей от негосударственных организаций. При этом годовой прогноз поступлений по этой статье значительно ниже - 2,1 млрд рублей, следует из пояснительной записки к закону о федеральном бюджете на 2024-2026 годы. В ней подчеркивается, что к этой позиции доходов относятся также поступления, связанные с продажей иностранных активов, пишут "Известия"

Таким образом, план на весь год по безвозмездным поступлениям от компаний перевыполнен в шесть раз всего за полмесяца.

При этом и в 2023 году поступления по этой статье были довольно крупными. По последним оценкам властей, безвозмездные сборы с бизнеса должны были принести казне 114 млрд рублей по итогам прошлого года. Однако уже в декабре поступления превысили план и составили 116 млрд, писали СМИ, опираясь на данные "Электронного бюджета".

В декабре 2022 года власти ввели добровольную комиссию при продаже российского бизнеса нерезидентами из недружественных стран. Такие сделки должны быть одобрены правительственной комиссией по иностранным инвестициям - и без добровольного взноса их не утвердят.

По итогам 2022 года, когда взнос только ввели, безвозмездные поступления от негосударственных организаций были на уровне всего 2,95 млрд рублей, следует из данных "Электронного бюджета".

Требования к сбору с уходящих компаний поменялись осенью 2023 года. Сейчас размер платежа при выходе с рынка РФ составляет 15% от рыночной стоимости активов. Его нужно уплатить за месяц с даты исполнения сделки. До осени 2023-го платеж был на уровне 10% и произвести его можно было в течение 90 дней.

Причины позитивной динамики - в повышении размера "добровольного" взноса при продаже активов иностранных инвесторов и в закрытии сделок 2023-го. Эксперты полагают, что поступления от "налога на выход" продолжат расти и могут превысить прошлогодние 116 млрд рублей.