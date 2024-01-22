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22 января 2024 года 10:55
Что ждет рынок автокредитования в этом году
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Сергей Бобылев/ТАСС
22 января. FINMARKET.RU - В 2024 году рынок автокредитования ждет если не стагнация, то существенное снижение темпов роста, сходятся во мнении его участники и эксперты, пишет "Коммерсант". Основным сдерживающим фактором будет высокая ключевая ставка. Эксперты "Открытия Авто" прогнозируют кратное снижение динамики выдач в сегменте автокредитования в денежном выражении. По оптимистичному сценарию, рынок прибавит порядка 7-9% в денежном выражении, а по базовому - повторит результат прошлого года. Рынок сохранял рекордные темпы роста с апреля по август, а затем началось постепенное замедление. В конце года выдачи больше не поддерживались льготными программами: крупные банки исчерпали лимиты финансирования к 20-м числам ноября. В результате уже в декабре в большинстве крупных банков отметили снижение автокредитования. Как поясняет руководитель "Открытия Авто" Марина Дембицкая, на рост объемов выдач в денежном эквиваленте оказал влияние общий рост цен. "В 2024 году ситуация будет зависеть от траектории ключевой ставки. В ближайшие месяцы вряд ли ожидается существенная положительная динамика рынка",- считает управляющий директор Экспобанка Дмитрий Маслов. По его мнению, снижение ключевой ставки начнется лишь во 2-м полугодии 2024 года.
Опубликовано Финмаркет
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