Что ждет рынок автокредитования в этом году

22 января. FINMARKET.RU - В 2024 году рынок автокредитования ждет если не стагнация, то существенное снижение темпов роста, сходятся во мнении его участники и эксперты, пишет "Коммерсант" . Основным сдерживающим фактором будет высокая ключевая ставка.

Эксперты "Открытия Авто" прогнозируют кратное снижение динамики выдач в сегменте автокредитования в денежном выражении. По оптимистичному сценарию, рынок прибавит порядка 7-9% в денежном выражении, а по базовому - повторит результат прошлого года.

Рынок сохранял рекордные темпы роста с апреля по август, а затем началось постепенное замедление. В конце года выдачи больше не поддерживались льготными программами: крупные банки исчерпали лимиты финансирования к 20-м числам ноября. В результате уже в декабре в большинстве крупных банков отметили снижение автокредитования.

Как поясняет руководитель "Открытия Авто" Марина Дембицкая, на рост объемов выдач в денежном эквиваленте оказал влияние общий рост цен.

"В 2024 году ситуация будет зависеть от траектории ключевой ставки. В ближайшие месяцы вряд ли ожидается существенная положительная динамика рынка",- считает управляющий директор Экспобанка Дмитрий Маслов. По его мнению, снижение ключевой ставки начнется лишь во 2-м полугодии 2024 года.