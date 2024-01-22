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22 января 2024 года 10:45
Конкуренция компаний за работников усилилась
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Денис Абрамов/ТАСС
22 января. FINMARKET.RU - Зарплатная гонка набирает обороты. В 2024 году в условиях сохраняющейся нехватки кадров конкуренция компаний по уровню предлагаемых работникам зарплат может выйти на новый уровень, считают опрошенные “Коммерсантом” эксперты кадровой отрасли и представители профсоюзов. По их информации, часть работодателей уже отказываются от существовавших неформальных отраслевых договоренностей, которые в прошлом году позволяли бизнесу увеличивать зарплаты примерно схожими невысокими темпами. В 2023-м спрос на труд, по оценкам экспертов ЦМАКП, вырос до рекордных за последние годы значений: число вакансий обогнало число занятых почти на 2 млн. По итогам года российские работодатели назвали главным возникшим вызовом наем новых и удержание действующих сотрудников. При этом главным инструментом для этого большинство компаний назвали увеличение зарплат. По мнению опрошенных “Ъ” в конце года экономистов, их прирост в 2024 году составит 1,3–1,6% в реальном выражении. Начало года пока подтверждает прогнозы экспертов: например, в пятницу "АвтоВАЗ" сообщил о проведении опережающей индексации тарифных ставок и окладов работников на 9% с 1 февраля 2024 года вместо 1 июля, пишет "Ъ".
Опубликовано Финмаркет
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