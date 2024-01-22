Россияне стали отказываться от подработок

22 января. FINMARKET.RU - Количество россиян, имеющих подработку, начало снижаться. Сегодня дополнительный заработок есть у 22% сотрудников, в середине 2021 года их было на 2% меньше, пишет "Российская газета" . Имеющие основную работу на территории работодателя сотрудники все реже готовы подрабатывать, они посвящают этому меньше времени или отказываются от подработок. А вот среди тех, кто трудится удаленно, подрабатывающих больше, и они тратят на это больше часов.

Как отмечает Татьяна Захарова, к.э.н., доцент Базовой кафедры Благотворительного фонда поддержки образовательных программ "Капитаны" РЭУ им. Г.В. Плеханова, этому способствует дефицит кадров на рынке труда, существует тенденция к увеличению нагрузки на штатных сотрудников. Поэтому у них остается мало времени на подработки. Сейчас большинство таких сотрудников тратят на дополнительную работу не более 10 часов в неделю. Если речь идет о ежедневной занятости, то немногим больше часа в день.

Кроме того, повышение зарплат также способствует тому, что людям удается закрыть свои основные потребности за счет зарплаты на основном месте работы.очень часто является одним из основных способов достижения финансовых целей, говорит к.э.н., доцент кафедры управления персоналом Государственного университета управления Екатерина Каштанова. Но если для этого хватает основной зарплаты, тратить свободное время на подработку уже не так хочется.

Между тем больше половины сотрудников, которые имеют основную работу, хотели бы иметь подработку. Потому что она не всегда выполняет роль дополнительного источника дохода. Многие рассматривают ее как способ монетизировать хобби и получить опыт работы в направлениях отличных от основного вида деятельности.

Доля тех, кто имеет подработку, растет среди людей занятых на удаленке. Также высока доля возрастных сотрудников, имеющих подработку. Дополнительный заработок есть у каждого четвертого сотрудника старше 45 лет.