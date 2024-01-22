Власти оценивают угрозу новых ограничений США

22 января. FINMARKET.RU - Принятый в нижней палате Конгрессазаконопроект, направленный на снижение зависимости от российской сельскохозяйственной продукции, обеспокоил власти. Как пишет "Коммерсантъ", подведомственное Минсельхозу ФГБУ "Агроэкспорт" начало оценку влияния инициативы и собирает позиции участников рынка, создавая базу для международных споров. Часть экспертов сомневается в эффекте законопроекта, но другие считают его "предвестником осложнений в торговле" и ждут роста дисконтов на российские зерно и масло.

Время для анализа и подготовки реакции есть: прежде чем закон вступит в силу, его должны одобрить обе палаты Конгресса, а потом подписать президент отмечают эксперты. Возможен и запуск разбирательства во Всемирной торговой организации и переговоры по вопросам снятия барьеров в торговле, но перспектив у таких споров мало.

Минсельхоз оценивал экспорт продовольствия из РФ в 2023 году в $45 млрд. Весомые доли в структуре поставок занимает зерно, растительные масла, рыба и морепродукты.