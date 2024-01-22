Топ-менеджеров банков дисквалифицируют за утечки данных

22 января. FINMARKET.RU - В России собираются ввести специальные требования к квалификации и деловой репутации зампредов финансовых организаций, ответственных за информационную безопасность (ИБ). Соответствующий законопроект, подготовлен при участии Банка России, пишут "Известия"

Документ предусматривает, в частности, повышение уровня персональной ответственности замглавы банка по ИБ за нарушения требований по защите информации, которые привели к утечке персональных данных или банковской тайны, сообщили в регуляторе. Документ касается не только банков, но также страховых компаний, пенсионных фондов и МФО.

Законопроект вводит д10-летний срок, в течение которого зампреду по ИБ запрещается занимать эту должность - в том случае, если до этого он работал вна этой же должности в период, когда там допускались нарушения требований к защите информации (и в течение года к ней неоднократно применялись некие меры).

Фактически это требование вводит 10-летний запрет на занятие должности заместителя по ИБ за сам факт наступления определенных событий, говорится в отзыве на законопроект Национального совета финансового рынка (НСФР, документ от 19 декабря).

Как считает глава НСФР Андрей Емелин, в нынешней версии законопроекта получается, что связь непосредственно деятельности человека и его дисквалификации может вообще отсутствовать. Например, если базу данных слил подчиненный-инсайдер, то его руководителя автоматически дисквалифицируют на 10 лет, даже если он никак не причастен к происшествию, подчеркнул он.

В НСФР полагают, что запрет занимать должность замруководителя по ИБ на 10 лет несопоставим даже с наказаниями за более серьезные нарушения, несоразмерен, несправедлив и объективно избыточен. Также мера может усугубить и без того сложную ситуацию с нехваткой профильных специалистов. Если же человек не может долгое время работать по специальности, он рискует утратить необходимые навыки.

С учетом этого НСФР в своем отзыве предлагает снизить с 10-ти до 3-х лет срок, в течение которого запрещается занимать должность заместителя по ИБ.

Емелин напомнил, что несколько лет назад аналогичные требования к дисквалификации предлагалось ввести для специалистов по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). И тогда банки также говорили о том, что работать в этой сфере станет попросту некому. В результате от подобной идеи отказались, резюмировал он.