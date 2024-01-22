В РФ собираются поменять модель управления нацпроектами и мегапроектами

22 января. FINMARKET.RU - В России изменится подход к управлению нацпроектами и мегапроектами - о дискуссии на эту тему "Ведомостям" рассказал высокопоставленный федеральный чиновник и подтвердили три близких к правительству источника. Целеполагание, комплектование и реализация инициатив должны охватывать широкий спектр задач разного плана, отметил собеседник. Сейчасв основном представляют собой аналог программы, которая строится по принципу "одно министерство - один нацпроект", рассуждает он.

Как подтвердил близкий к правительству источник, сейчас нацпроекты действительно пересобираются на основании ряда новых критериев. Один из них - межведомственный характер взаимодействия, отметил источник. По его словам, такой же принцип формирования и реализации будет распространен и на мегапроекты, которые в полной мере планируется запустить с 2025 г. И если нацпроекты связаны скорее с социальным развитием, то мегапроекты главным образом направлены на достижение технологического суверенитета - создание и развитие конкретных отраслей, производящих высокотехнологичную продукцию, объясняет источник, близкий к правительству. В мае 2023 г. кабмин сообщал о планах сформировать 10-15 инициатив по таким направлениям, как космос, искусственный интеллект, технологии хранения и анализа больших данных, квантовые вычисления и т. д.

Мегапроекты должны отвечать ряду требований: обеспечение гарантированного и долгосрочного спроса на производимую продукцию, определение производственно-технологической кооперации, перечня критических технологий и необходимых НИОКР для их разработки, мер по обеспечению производств квалифицированными кадрами и, наконец, инструменты господдержки, перечисляет собеседник. В этом смысле, рассуждает источник, близкий к правительству, упомянутый уже нацпроект "Беспилотные авиационные системы" скорее будет отнесен к классу мегапроектов.

Как напоминает собеседник газеты, глава правительства Михаил Мишустин поручил увязать нацпроекты с национальными целями. В системе национальных целей, рассчитанных до 2030 г., на данный момент содержится 5 пунктов: сохранение населения, здоровье и благополучие людей; возможности для самореализации и развития талантов; комфортная и безопасная среда для жизни; достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство; цифровая трансформация.