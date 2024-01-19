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19 января 2024 года 10:55
Россиянам просят вернуть льготы на обслуживание газового оборудования
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Владимир Смирнов/ТАСС
19 января. FINMARKET.RU - В России предлагают вернуть льготы на обслуживание газового оборудования - в Госдуме подготовили обращение с такой просьбой в Минстрой, пишут "Известия". В нем отмечается, что с 1 сентября 2023 года в России вступили в силу изменения в закон "О газоснабжении в РФ" и Жилищный кодекс РФ, которые изменили условия предоставления коммунальной услуги газоснабжения населению. Как говорится в документе, в настоящее время на уровне федерального законодательства не предусмотрено никаких льгот для заключения договоров на техобслуживание газового оборудования. Между тем ранее отдельные газораспределительные компании представляли льготы гражданам, нуждающимся в социальной защите. Так, поддержку могли получить женщины от 60 и мужчины от 65 лет, инвалиды I, II и III групп по состоянию здоровья. По словам одного из авторов обращения, первого зампреда комитета по бюджету и налогам Александра Ремизова, нынешняя ситуация с оплатой слишком обременительна для социально незащищенных граждан. Так, обслуживание только одного котла для отопления может обойтись для граждан до 14 тыс. рублей, говорится в одном из региональных прейскурантов газовщиков. Льготу следует ввести по аналогии с оплатой за коммунальные услуги - она будет востребована и у многодетных семей, и тех, кто приходит после СВО, и у инвалидов, которые не могут работать по состоянию здоровья, поэтому ее появление оправдано, полагает глава думской комиссии по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская. Инициативу также поддерживают в ТПП и ОНФ. При этом эксперты считают, что предоставлять льготы нужно обоснованно, чтобы не подорвать коммунальную систему лишними расходами.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, газовое оборудование, обслуживание, льготы
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