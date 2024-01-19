Россиянам просят вернуть льготы на обслуживание газового оборудования

19 января. FINMARKET.RU - В России предлагают вернутьнагазового оборудования - в Госдуме подготовили обращение с такой просьбой в Минстрой, пишут "Известия" . В нем отмечается, что с 1 сентября 2023 года в России вступили в силу изменения в закон "О газоснабжении в РФ" и Жилищный кодекс, которые изменили условия предоставления коммунальной услуги газоснабжения населению.

Как говорится в документе, в настоящее время на уровне федерального законодательства не предусмотрено никаких льгот для заключения договоров на техобслуживание газового оборудования. Между тем ранее отдельные газораспределительные компании представляли льготы гражданам, нуждающимся в социальной защите. Так, поддержку могли получить женщины от 60 и мужчины от 65 лет, инвалиды I, II и III групп по состоянию здоровья.

По словам одного из авторов обращения, первого зампреда комитета по бюджету и налогам Александра Ремизова, нынешняя ситуация с оплатой слишком обременительна для социально незащищенных граждан. Так, обслуживание только одного котла для отопления может обойтись для граждан до 14 тыс. рублей, говорится в одном из региональных прейскурантов газовщиков.

Льготу следует ввести по аналогии с оплатой за коммунальные услуги - она будет востребована и у многодетных семей, и тех, кто приходит после СВО, и у инвалидов, которые не могут работать по состоянию здоровья, поэтому ее появление оправдано, полагает глава думской комиссии по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская.

Инициативу также поддерживают в ТПП и ОНФ. При этом эксперты считают, что предоставлять льготы нужно обоснованно, чтобы не подорвать коммунальную систему лишними расходами.