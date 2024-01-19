Разрешат ли частникам отказаться от услуг регоператора по вывозу мусора

19 января. FINMARKET.RU - В Госдуму внесен законопроект, который обяжет людей заключать договор с региональным оператором по вывозу мусора или отказаться от него. Согласно документу, отказаться от заключения договора можно будет, если на участке есть площадка для сбора отходов, пишет "Российская газета"

Автор законопроекта, депутат Госдумы Анжелика Глазкова отмечает, что законодательство не учитывает ситуацию, когда в доме никто не живет, услуга по вывозу ТКО не оказывается, но начисления за нее приходят регулярно. И в итоге о задолженности собственники узнают в судебном решении по иску регионального оператора. Поэтому предлагается разрешить юрлицам или физлицам дать право отказываться от заключения договора с региональным оператором, если у них в собственности есть место для размещения отходов в границах их участка.

Между тем, как рассказал "РГ" гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев, под объектом размещения отходов подразумевается специально оборудованное сооружение: полигон, шламохранилище, хвостохранилище или отвал горных пород. Такие сооружения могут быть в собственности только у юрлиц или предпринимателей.