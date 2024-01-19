Продажи российских ноутбуков в 2023 году выросли в 2 раза

19 января. FINMARKET.RU - Реализация отечественных ноутбуков в 2023 г. по сравнению с 2022 г. выросла вдвое до 256 000 устройств, говорится в статистике IT-холдинга Fplus. В денежном выражении показатели утроились по сравнению с предыдущим годом до 8,4 млрд руб. При этом с азиатских фабрик под отечественными брендами в Россию было ввезено более 320 000 ноутбуков, это на 10% выше, чем в 2022 г., рассказал "Ведомостям" источник в одном из производителей компьютерной техники со ссылкой на таможенную статистику.

Рост интереса к ноутбукам российских брендов подтвердил представитель "М.видео-Эльдорадо". В 3-м и 4-м кварталах 2023 г. в сети ритейлера более 10% продаж в количественном выражении пришлось наот отечественных компаний. Эта доля оказалась втрое выше, чем в аналогичном периоде 2022 г., а также в два раза больше, чем в I квартале 2023 г.

Доля российских брендов на рынке ноутбуков составляет уже более 8%, сообщил бизнес-аналитик Fplus Артур Махлаюк. Наибольшим спросом в минувшем году пользовались отечественные бренды Digma, Irbis и Fplus, уточнил он. Среди отечественных устройств лидируют Irbis, Fplus, Aquarius, ICL в ценовой категории до 40 000 руб., сообщил генеральный директор оператора фискальных данных "Платформа ОФД" Алексей Баров.

Но даже российские ноутбуки в основном собираются на иностранных фабриках, подчеркивает собеседник "Ведомостей" в одном из дистрибуторов. "Некоторые из них настолько формально российские, что они собраны не только из иностранных компонентов, но даже не имеют русской раскладки клавиатуры", - добавил он.