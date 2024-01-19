Aurus могут начать собирать на бывшем заводе Toyota

19 января. FINMARKET.RU - Aurus рассматривает организацию сборки на базе бывшего завода Toyota в Шушарах. Источники "Коммерсанта" говорят, что в создании производства в регионе заинтересован "Газпром", который собирается войти в проект. Завод в Шушарах принадлежит ФГУП НАМИ, основному акционеру Aurus.

Компания ищет сотрудников в городе, а ее гендиректор Андрей Панков возглавил "Шушары Авто", которой отошел завод. Сейчас Aurus выпускают в Елабуге. Интерес к Петербургу, отметили источники газеты, возник на фоне планов участия в проекте "Газпрома". По мнению аналитиков, для Aurus площадка Toyota подходит лучше, чем для сборки грузовики "Алмаз-Антея", о которой шла речь прежде. Источники газеты предполагают, что "КамАЗ" может помочь Aurus организовать. Автомобильный эксперт Владимир Беспалов отмечает, что по проекту Aurus есть планы по расширению производства и линейки автомобилей, и в целом логично для этого использовать уже имеющиеся у НАМИ мощности. На площадке в Шушарах хорошая инфраструктура, а логистика с регионом неплохо выстроена, добавляет аналитик. "Если продукт хорошо пойдет в рынок, то это поможет загрузить площадку", - отметил он.