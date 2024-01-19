.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Главное
Главная   /   Главное   /   Aurus могут начать собирать на бывшем заводе Toyota
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

19 января 2024 года 08:53

Aurus могут начать собирать на бывшем заводе Toyota

 0  
Сергей Савостьянов/ТАСС
Сергей Савостьянов/ТАСС
19 января. FINMARKET.RU - Aurus рассматривает организацию сборки на базе бывшего завода Toyota в Шушарах. Источники "Коммерсанта" говорят, что в создании производства в регионе заинтересован "Газпром", который собирается войти в проект. Завод в Шушарах принадлежит ФГУП НАМИ, основному акционеру Aurus.

Компания ищет сотрудников в городе, а ее гендиректор Андрей Панков возглавил "Шушары Авто", которой отошел завод. Сейчас Aurus выпускают в Елабуге. Интерес к Петербургу, отметили источники газеты, возник на фоне планов участия в проекте "Газпрома". По мнению аналитиков, для Aurus площадка Toyota подходит лучше, чем для сборки грузовики "Алмаз-Антея", о которой шла речь прежде. Источники газеты предполагают, что "КамАЗ" может помочь Aurus организовать производство. Автомобильный эксперт Владимир Беспалов отмечает, что по проекту Aurus есть планы по расширению производства и линейки автомобилей, и в целом логично для этого использовать уже имеющиеся у НАМИ мощности. На площадке в Шушарах хорошая инфраструктура, а логистика с регионом неплохо выстроена, добавляет аналитик. "Если продукт хорошо пойдет в рынок, то это поможет загрузить площадку", - отметил он.


Опубликовано Финмаркет
 
.
Ключевые слова:    Россия,  автозавод,  производство

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

.
.