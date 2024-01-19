Граждане смогут проверять украшения на подделку в магазинах

19 января. FINMARKET.RU - Власти намерены бороться с продажей бижутерии под видом драгоценных украшений. Ювелирным магазинам придется устанавливать стенды для проверки подлинности изделий, следует из проекта постановления правительства, пишут "Известия" со ссылкой на проект. Его разработал Минфин.

"Низкий уровень информированности потребителей приводит к тому, что они сталкиваются с подменой драгоценных изделий на бижутерию", - сообщается в сопроводительных документах.

Информация о ювелирных и других изделиях из драгоценных камней должна доводиться до потребителя в магазинах в наглядной и доступной форме. В том числе - посредством информационных стендов, сказано в проекте постановления. Среди данных должно быть, например, изображение государственного пробирного клейма. А также - QR-код, ведущий на сайт Федеральной пробирной палаты (ФПП).

На данном ресурсе и сейчас можно проверить изделие на подлинность. Для этого нужно ввести его уникальный 16-значный идентификационный номер (УИН), расположенный на бирке. После этого появится основная информация: наименование, производитель, вес, базовый материал, данные о металле (проба), а также о вставках драгоценных камней, если они есть. А заодно и статус: продано изделие или нет.

Из проекта постановления кабмина также следует, что магазин должен будет разместить QR-код с ссылкой на сайт, где можно оставить обращение в ФПП о соответствии изделий требованиям законодательства РФ.

В Пробирной палате "Известиям" сообщили, что изменения в первую очередь направлены на защиту прав потребителей.

В деловых организациях при этом призывают к снижению нагрузки: из-за больших непроизводственных затрат им приходится повышать цены, а простые способы проверки есть и сейчас.