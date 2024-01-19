Дилеры предлагают создать госкорпорацию для развития автопрома

19 января. FINMARKET.RU - Ассоциация "Российские автодилеры" (РоАД) предлагает создать госкорпорацию по развитию автомобильной промышленности "Росавто". Об этом на пресс-конференции 18 января рассказал президент РоАД Алексей Подщеколдин.

Эта инициатива будет оформлена в виде предложений по корректировке стратегии развития автопрома до 2035 г. Их разработка будет завершена в 1-м квартале 2024 г., уточнил Подщеколдин. По его словам, к работе над инициативой планируется привлечь деловые объединения - "Опору России" и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), пишут "Ведомости"

По словам Подщеколдина, предполагается, что "Росавто" будет заниматься планированием производства автомобилей и запчастей в стране - разрабатывать новые модели и технологии, распределять заказы на производство машин, вырабатывать законодательные инициативы по регулированию взаимодействия участников отрасли, курировать подготовку кадров. Глава РоАД отмечает, что Минпромторг признает недостаток специалистов в профильном департаменте для решения большого количества отраслевых задач.

"Опора России" готова обсуждать эту инициативу с отраслевым сообществом, сообщил через представителя "Ведомостям" председатель комиссии объединения по автотехобслуживанию Сергей Тимофеев. Эта комиссия, по его словам, "давно предлагает определить куратора в отрасли, ответственного за развитие автомобильной сферы, включая все этапы жизненного цикла транспортного средства - от производства до утилизации". Но для объективности в решении этого вопроса нужно провести дополнительные обсуждения с РоАД и понять, что конкретно закладывается в эту идею, заметил Тимофеев.