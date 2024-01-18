У автодилеров "перегруз", придется пойти на скидки

18 января. FINMARKET.RU - Запасы новых легковых автомобилей на складах крупных дилерских холдингов в январе 2024 года оказались максимальными с начала 2022 года, рассказали опрошенные "Ведомостями" авторитейлеры.

Сложившаяся ситуация продлится несколько месяцев и будет вынуждать дилеров предлагать скидки покупателям, полагают собеседники. О рекордных стоках машин официально поставляемых в Россию китайских марок говорит директор департамента продаж новых автомобилей "Рольфа" Николай Иванов. По его словам, сейчас на складе компании 4520 машин против 4266 и 4339 в среднем за 2022 и 2023 годы соответственно. Это связано с тем, что в IV квартале прошлого года бренды из КНР пытались максимально загрузить склады дилеров, поясняет топ-менеджер.

"Скидки точно будут. Даже если взять декабрь 2023 года, Chery, Exeed и Haval улучшали торговые условия. Они начали понимать, что рынка всем не хватает и приходится где-то демпинговать", - отмечает Иванов.

О максимальных с февраля 2022 года стоках по новым машинам говорит и председатель совета директоров "БН-моторс", президент ассоциации "Российские автодилеры" (РОАД) Алексей Подщеколдин. По его словам, у дилера "перегруз по Lada Vesta" на уровне месячного объема продаж. По китайским брендам складские запасы, по его словам, сейчас достигают двух и более месяцев продаж, что "считается чрезмерным". Тренд подтверждает также гендиректор ГК "Автодом" Андрей Ольховский. Абсолютные цифры разнятся в зависимости от объема бизнеса дилерского предприятия по данному направлению, под которое и формируется складской запас, добавляет он. Но покупательская активность стала понемногу снижаться с октября 2023 года - после очередного повышения ключевой ставки ЦБ и появления на рынке автомобилей, ввезенных после индексации утильсбора в августе прошлого года, говорит Подщеколдин.