Похудевший ФНБ простился с евро

18 января. FINMARKET.RU - Закрытие дефицита федерального бюджета в декабре стоило Фонду национального благосостояния (ФНБ) четверти его ликвидных активов, следует из обнародованных в среду Минфином данных. Кроме того, спустя два с половиной года после отказа от хранения резервов в долларах и год спустя после избавления от фунтов и иен в декабре 2023-го при финансировании дефицита Минфин окончательно "освободился" и от накоплений в евро. Теперь в заметно потерявшей в степени диверсификации валютной части "кубышке", не раз спасавшей российский бюджет в годы кризисов, - только юани и золото, пишет "Коммерсантъ".

О том, что в Фонде национального благосостояния больше нет долларов и евро пишет "Российская газета".

"Вопрос, куда вкладывать резервы при наличии санкционных рисков - крайне непростой. На данном этапе ни одна из национальных валют стран БРИКС пока не готова полностью к роли резервной. Так, несмотря на активный рост использования, на юань пока приходится менее 3% всех официальных резервов мировых ЦБ", - говорит первый заместитель генерального директора ЦСР Борис Копейкин, цитируемый "РГ".

По его словам, использование юаня будет расти в ближайшие годы, хотя в 2022 году, по данным BIS, по доле в международных расчетах он заметно отставал даже от британского фунта. Проблемы и в ограничениях на движение капитала, и в торговых дисбалансах.

"В случае Индии действуют еще более жесткие ограничения на движение капитала. По сути, без специального разрешения регулятора рупии можно потратить на закупку товаров или инвестиции в ценные бумаги или реальные активы внутри страны. Обменять их на те же юани или доллары не получится", - продолжает эксперт. С дирхамами ОАЭ тоже потенциально могут возникнуть сложности, хотя ограничений на использование здесь гораздо меньше, чем в Индии на рупии. "Финансовая система страны тесно связана с США. Дирхам напрямую привязан к доллару. Поэтому из всех альтернатив - юань и золото - самый очевидный выбор", - уточняет Копейкин.

Резервы ЦБ, номинированные в недружественных валютах, заморожены. Поэтому вероятно, что операции по обнулению остатков в евро на счетев Банке России имели расчетный характер.