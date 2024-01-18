Достаточна ли политика ЦБ РФ для трансформации экономики

18 января. FINMARKET.RU - Российскаянаходится в фазе активной трансформации, и главная задача государства - ее адаптация к новым условиям без создания рисков для макроэкономической стабильности. Но задействованных Банком России инструментов денежно-кредитной политики (ДКП) недостаточно для решения этой задачи. К такому выводу пришли экономисты Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Илья Медведев и Олег Солнцев, пишут "Ведомости". Их оценки приведены в статье "Денежно-кредитная политика Банка России в условиях структурной трансформации экономики", опубликованной в журнале института.

Сейчас Банк России сконцентрирован только на обеспечении ценовой стабильности, отмечают авторы. В рамках этой задачи он фокусирует внимание на борьбе с циклическими "перегревами" и "переохлаждениями" экономики, которые сопровождаются повышением или снижением инфляции, с помощью ключевой ставки. При этом, по мнению экономистов, такая политика не позволяет справиться с возникшими вызовами ввиду двух обстоятельств. Во-первых, эффективность ДКП снизилась из-за ослабления трансмиссионного механизма (влияния ключевой ставки на спрос и инфляцию). Во-вторых, политиканедостаточно стереоскопична, считают авторы статьи. Понимание стандартного подхода контрциклической ДКП должно быть расширено за пределы поддержания ценовой стабильности, говорится в статье.