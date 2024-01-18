18 января. FINMARKET.RU - Уровень безработицы начнет постепенно расти, ожидают опрошенные Центробанком аналитики. Осенью 2023-го он упал до рекордных 2,9%, но уже по итогам декабря ему прогнозируют возврат к 3%. На этом уровне он останется и в 2024-м. При этом дефицит кадров, который ограничивает развитие экономики, по оценкам экономистов, будет сокращаться. Среди основных причин — цифровизация и внедрение ИИ, а также снижение иностранных инвестиций в реальный сектор и уменьшение спроса. Оптимальный показатель безработицы — 4%, отмечают эксперты, опрошенные "Известиями", а сейчаструда перегрет.

Опрошенные ЦБ аналитики ожидают разворот на рынке труда. По их прогнозу, уровень безработицы начнет постепенно расти. В декабре 2023-го он достигнет 3% (официальная статистика по этому месяцу пока не опубликована, она появляется с лагом). К последнему месяцу 2024-го показатель сохранится на этом же уровне, следует из свежего макроэкономического опроса Банка России ("Известия" его изучили). Для расчета в ЦБ использовали ответы 27 экономистов.

На конец 2025-го показатель способен увеличиться до 3,1%, а в декабре 2026-го — до 3,2%, говорится в документе.