Работу коллекторов из недружественных стран могут запретить

18 января. FINMARKET.RU - Министерство юстиции подготовило проект указа президента, который запрещает вработу коллекторских агентств, связанных с "недружественными" странами.

Документ размещен для общественного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов в среду.

Согласно проекту указа, помимо коллекторских агентств, деятельность по возврату просроченной задолженности физлиц предлагается запретить также банкам и микрофинансовым организациям, если их учредителями, членами совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа, единоличным исполнительным органом являются иностранные лица, связанные с "недружественными" странами.

По данным на сентябрь 2022 года, в реестре юрлиц, занимающихся возвратом просроченной задолженности, состоит 441 юрлицо, учредителями 16 из них являются юридические или физические лица - нерезиденты, говорится в пояснительной записке к проекту указа. При этом игроки с иностранным участием занимают значительный объем рынка, они могут работать как во внесудебном порядке, так и через суд в последующим с применением механизмов принудительного исполнения, то есть выступая стороной исполнительного производства.

Средства, поступающие от принудительного исполнения, зачастую составляют до 80% доходов коллекторских компаний, но в отдельных случаях могут превышать этот показатель. Таким образом, крупнейшие организации рынка коллекторских услуг, учредителями которых являются иностранные организации из "недружественных" стран, продолжают работать в России и получать прибыль, а также сохраняют возможность вывода полученных доходов, отмечается в пояснительной записке.

Кроме этого, взыскатели с иностранным участием в законном порядке через госорганы принудительного исполнения получают доступ к значительной части персональных данных должника, "фактически осуществляя сбор информации о гражданах Российской Федерации".

Предлагаемые проектом указа изменения позволят сократить вывод средств за рубеж, а также исключат возможность сбора персональных данных российских граждан и оказания давления на них со стороны взыскателей с иностранным участием, работающих в интересах "недружественных" стран, говорится в сообщении пресс-службы Минюста.

Предложения по проекту принимаются до 31 января.