В 2023 году в Сеть утекли 240 млн уникальных телефонов россиян

17 января. FINMARKET.RU - В 2023 году произошло более 290 утечек, в результате которых злоумышленники получили доступ к 240 млн уникальных телефонных номеров и 123 млн e-mail-адресов российских пользователей. Об этом говорится в исследовании сервиса разведки уязвимостей и утечек данных DLBI, пишут "Известия"

Там уточнили, что годом ранее число инцидентов было незначительно меньше — 270. Тогда в Сеть попало 99,8 млн уникальных e-mail-адресов и 109,7 млн телефонных номеров российских пользователей.

В Роскомнадзоре назвали "Известиям" немного иные цифры: в 2023 году служба зафиксировала 168 утечек персональных данных, в результате которых в открытый доступ попало более 300 млн записей (не уточняется, были ли они уникальными). Для сравнения: в 2022-м было более 140 случаев, а в Сети оказалось около 600 млн сведений о гражданах.

По данным DLBI, лидером по числу утечек в 2023 году с большим отрывом стал сегмент электронной коммерции (почти 40% инцидентов). За ней следуют здравоохранение (9%) и досуг (8,5%). По объему слитых данных первой стала банковская отрасль (47% утекших телефонных номеров) и электронная коммерция (38% утекших e-mail-адресов).

Кроме телефонов и e-mail-адресов, в утечки часто попадают пароли пользователей (логином чаще всего выступает имеющийся телефон или e-mail). Также нередко сливаются адреса и паспортные данные, добавил основатель сервиса DLBI Ашот Оганесян.

Чтобы защитить россиян, власти хотят ввести для организаций оборотные штрафы — такой подход поддерживают в Минцифры и Центробанке. Также в стране может появиться механизм компенсации для пострадавших.