17 января. FINMARKET.RU - Любой из действующих программ льготной ипотеки гражданин должен воспользоваться только раз в жизни - если кредит был взят с 1 января 2020 г. Такое предложение содержится в письме гендиректора госкомпании Дом.РФ Виталия Мутко члену комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александру Якубовскому, которое было написано в ответ на его запрос, пишут "Ведомости"

При рождении ребенка можно сделать исключение для покупки жилья большей площади. Новые ограничения госкомпания разработала для долгосрочной программы единой льготной ипотеки, которую предлагается запустить с середины 2024 года для определенных категорий - семей с двумя детьми, инвалидов, молодых семей до 36 лет на Дальнем Востоке и в Арктике, жителей населенных пунктов с нехваткой спроса и предложения и др. Если ключевая ставка ЦБ будет превышать 10%,должны работать для всех граждан. Также предлагается на основе "кластерного подхода" определять регионы, в которых будет доступно дополнительное снижение ставки. Предложенный подход - взвешенная и мягкая трансформация льготных ипотечных программ, которая учитывает потенциальные риски перегрева жилищного рынка, а также потребности строительного сектора в обеспечении механизма продаж вновь построенного жилья, полагает член Новой экономической ассоциации, основатель Банковской исследовательской группы Андрей Бархота.

Программа льготной ипотеки на новостройки была начата летом 2020 г. в качестве меры поддержки строительной отрасли. Изначально она выдавалась под 6%, но с тех пор ее условия неоднократно менялись. В конце 2023 г. власти в очередной раз изменили часть параметров. Размер субсидий банкам снизился: теперь они получают от государства разницу между ставкой по госпрограмме и ключевой плюс 1,5 п. п. сверху против 2,5 п. п. вначале. Первоначальный взнос по льготной ипотеке под 8% вырос с 20 до 30%, а максимальный размер такого кредита для всех регионов установили на уровне 6 млн руб. Ранее для Москвы и Санкт-Петербурга он составлял 12 млн руб. Программа действует до 1 июля 2024 г.