"Дачную амнистию" предложили опять продлить

17 января. FINMARKET.RU - Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять во втором чтении законопроект, продлевающий так называемую дачную амнистию. Об этом сообщил "Российской газете" председатель комитета Павел Крашенинников.

"В законопроекте речь идет о зданиях и сооружениях в СНТ, которые были построены до 30 декабря 2004 года и которые относятся к общему имуществу, - рассказал Крашенинников. - Это, например, могут быть гаражи, сторожки, водонапорные башни и прочее. Возможность упрощенной регистрации таких объектов должна была истечь 1 января 2024 года. Мы предлагаем уравнять сроки со сроками действия общей амнистии для садовых и жилых домов граждан и упрощенной бесплатной приватизации земельных участков, то есть до 1 марта 2031 года", - рассказал он.

Эксперты напоминают, что для регистрации зданий и сооружений общего пользования в упрощенном порядке достаточно правоустанавливающего документа, декларации, составленной председателем товарищества, без подготовки техплана. Документ нужно предоставить в МФЦ либо разместить на портале "Госуслуги". Но одна из основных причин проволочек - отсутствие у СНТ оформленных прав на земельные участки, на которых расположены те или иные объекты общего пользования.

По словам авторов законопроекта, не всеми садоводческим и огородническими некоммерческими товариществами была реализована возможность по оформлению прав в "упрощенном порядке" на такие объекты, в том числе в связи отсутствием оформленных прав на земельные участки, на которых такие объекты расположены.