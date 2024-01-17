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17 января 2024 года 08:32

Автоэлектронику предлагают локализовать за счет платформ из КНР

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Юрий Смитюк/ТАСС
Юрий Смитюк/ТАСС
17 января. FINMARKET.RU - График локализации автоэлектроники планируется сформировать в России для китайских платформ, говорится в сообщении Минпромторга РФ по итогам совещания на площадке АвтоВАЗа. Речь идет в основном о российских компаниях, занимающихся выпуском китайских машин: сейчас это "Соллерс", "Моторинвест", "Москвич" и "Автотор", а потенциально - и АвтоВАЗ.

Как рассказали собеседники "Коммерсанта", в ходе совещания АвтоВАЗ предложил удвоить локализационные баллы за некоторые электронные узлы для автомобилей на "китайских платформах". Баллы автоконцернам нужны для возврата утильсбора. В АвтоВАЗе сказали, что сейчас "идет обсуждение предложений и пока преждевременно давать детали". Собеседник издания отмечает, что потребность в росте баллов есть: хотя сейчас основную долю локализации модели получают за счет инвестиций в НИОКР, по мере роста оборотов и развития проектов доля будет падать.

Также, по данным "Коммерсанта", на совещании обсуждалась идея заставить китайские автоконцерны ставить на импортируемые в РФ машины российскую электронику. Пока так делают только с блоком "ЭРА-Глонасс". В отрасли сомневаются, что эти идеи дойдут до реализации.


Опубликовано Финмаркет
 
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