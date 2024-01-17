Вклад МСП в экономику России составил 21%

17 января. FINMARKET.RU - Доля малого и среднего предпринимательства в экономике России в 2022 году, по данным Росстата, составила 21%, сообщили "Известиям" в пресс-службе Минэкономразвития. Впервые вклад малого и среднего бизнеса в российский ВВП служба оценила за 2017 год, тогда показатель составил 21,9%. Потом цифра снизилась - в частности, в 2021-м она составляла 20,3%.

По данным Росстата, в 2022 году ВВП России был на уровне 155,3 трлн рублей. Соответственно, 21% от этой суммы - 32,6 трлн рублей: таков был вклад малого бизнеса в абсолютных цифрах, отметила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая.

Драйвером для роста МСП в 2022-м году стали санкции. В этих условиях возникают потребности в организации ремонта оборудования, производстве запчастей - такие функции могут брать на себя малые предприятия, обладающие большей мобильностью, чем крупные, сказала она.

МСП играет всё более значимую роль в российской экономике, по денежному обороту и по уровню занятости сектор дает 33-37% и 40% соответственно, отметил заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Завьялов. Сейчас в России около 6 млн малых и средних предприятий, где работает больше 30 млн человек, включая ИП и самозанятых (на сентябрь 2023-го).

МСП часто выступает источником инноваций, что приводит к росту экономической эффективности и производительности труда, отметила заведующая кафедры "Государственное и муниципальное управление" Финансового университета при правительстве РФ Ольга Панина. Это особенно важно в условиях дефицита кадров на рынке, когда расширяться за счет увеличения штата сотрудников затруднительно.

Несмотря на хоть и скромную, но позитивную динамику, в России вклад малого бизнеса в ВВП ниже втрое, чем во многих других странах (60-70%).