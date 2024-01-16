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16 января 2024 года 09:45

В России с февраля проиндексируют более 40 видов выплат

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Кирилл Кухмарь/ТАСС
Кирилл Кухмарь/ТАСС
16 января. FINMARKET.RU - Более 40 выплат, пособий и компенсаций будут проиндексированы на 7,4% с 1 февраля 2024 года, данная мера затронет более 20 млн граждан, сообщили вчера журналистам в пресс-службе Минтруда РФ.

"В общей сложности на 7,4% будут проиндексированы свыше 40 различных выплат, пособий и компенсаций: материнский капитал, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребёнком, ежемесячная денежная выплата ветеранам, ежемесячная страховая выплата и другие меры социальной поддержки", - сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков, его слова приводит пресс-служба ведомства.

Он отметил, что повышение затронет более 20 млн граждан, получающих господдержку.

В пресс-службе Минтруда РФ пояснили, что коэффициент индексации устанавливается ежегодно с 1 февраля исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год.

В Минтруде напомнили, что ранее были проиндексированы страховые пенсии. С 1 января страховые пенсии неработающих граждан возросли на 7,5%. Кроме того, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2024 года увеличен на 18,5%.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    Россия,  соцвыплаты,  индексация

 
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