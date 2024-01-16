В РФ появится единая система учета нуждающихся в жилье

16 января. FINMARKET.RU - В России создадут единую федеральную систему учета граждан, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий. Соответствующий законопроект о внесении изменений в Жилищный кодекс (ЖК) должен подготовить Минстрой к ноябрю 2024 г., следует из плана законопроектной деятельности кабмина, с которым ознакомились "Ведомости". В Госдуму документ должны внести в марте 2025 г. Сегодня такого единого реестра нет, подсчет ведется только на региональном, муниципальном и ведомственном уровнях.

Детали предстоящих изменений в плане законопроектной деятельности не указаны. Но сейчас лишь в одном ЖК упоминается целый ряд разных категорий граждан, которые могут претендовать на улучшение жилищных условий. Чаще всего в ЖК упоминается предоставление жилья по соцнайму – речь идет о малоимущих (которые не обеспечены жильем в достаточной степени, в среднем 6 кв. м, по Москве – 10 кв. м), о строителях БАМа, чернобыльцах, детях-сиротах, жителях аварийных домов и проч., отмечает эксперт проекта «Народный фронт. Аналитика» Павел Склянчук.

К примеру, из федерального бюджета оплачивают предоставление жилья судьям, прокурорам и военнослужащим, говорит зампред комитета Госдумы по ЖКХ Светлана Разворотнева. А на финансирование из регионального бюджета претендуют, например, дети-сироты, а такжев улучшении жилплощади – самая большая группа.

Всего порядка 150 нормативных актов регулируют этот перечень, добавила она."Подкатегорий" граждан, которые в той или иной степени могут относиться к числу нуждающихся в жилплощади, около 150, говорит также руководитель Института экономики города, член общественного совета при Минстрое Надежда Косарева. "Но сколько у нас реально этих людей, никто не понимает <...> Мы сейчас даже не можем посчитать реальный размер обязательств, который бюджет имеет перед этими гражданами", – поясняет Разворотнева.

На федеральном уровне никто не может назвать точное число всех нуждающихся по всем программам граждан из каждой категории во всех регионах страны именно потому, что нет единого учета, отмечает Косарева. По примерной оценке Института экономики города, всего их не менее 3,5 млн человек. Именно потому, что нет единой системы, Минстрой создаст ее: тогда ведомство сможет оценить полную картину по стране, говорит эксперт. Большие очереди на получение жилья – это один из самых больных вопросов, считает председатель комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов.