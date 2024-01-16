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16 января 2024 года 09:25
В Роспатенте растет регистрация прав на ПО и базы данных
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Михаил Рогозин/ТАСС
16 января. FINMARKET.RU - Роспатент в 2023 году зарегистрировал 31,9 тыс. программ для ЭВМ и 5,2 тыс. баз данных (БД), следует из подсчетов компании "Онлайн Патент" на основе официальных данных ведомства. Это на 23,3% и 38,8% больше, чем в 2022 году, соответственно, пишет "Коммерсант". В 2022 году показатели тоже росли относительно 2021 года, но не так активно: с 22,1 тыс. до 25,9 тыс. оформленных прав на ПО и с 3,3 тыс. до 3,7 тыс. прав на БД. Больше всего свидетельств о регистрации в 2023 году, уточнили в "Онлайн Патенте", получило управление информационных технологий и связи, подведомственное комитету по информации и связи Санкт-Петербурга. Базы данных, помимо властей Санкт-Петербурга, активнее всего регистрировали вузы: РАНХиГС, ВШЭ, Сеченовский институт и другие. Количество патентов, выданных в течение 2023 года, осталось фактически на уровне 2022 года -30,1 тыс. против 30,4 тыс. до 30,1 тыс. на изобретения и полезные модели. Число патентов на промышленные образцы снизилось на 5,5%, до 5,2 тыс. Гендиректор "Онлайн Патента" Алина Акиншина называет эту динамику "изменением в пределах погрешности".
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, Роспатент, ПО, права, регистрация
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