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16 января 2024 года 08:50
Размер потребительской корзины в РФ могут увеличить до 43,6 тыс. руб.
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Антон Новодережкин/ТАСС
16 января. FINMARKET.RU - Размер потребительской корзины в России могут увеличить до 43,6 тыс. рублей. Законопроект с таким предложением депутаты Госдумы направят на заключение в правительство, пишут "Известия". "Данным законопроектом предлагается вернуться к наиболее эффективному расчету величины прожиточного минимума, основанного на потребительской корзине, используя нормативный метод, в котором учитывается отдельно стоимость продовольственной, непродовольственной и платных услуг корзин, определяемых по их натуральному составу", -говорится в пояснительной записке. В ней отмечается, что в законопроекте представлена актуализированная нормативная потребительская корзина для основных социально-демографических групп населения в целом по РФ. Она включает минимальные наборы продуктов питания и непродовольственных товаров и услуг, сформированные с определением объемов потребления в натуральных показателях. В Госдуме подчеркнули, что новая величина потребительской корзины рассчитана, исходя из необходимости повышения качества питания граждан. Наборы продуктов предлагается сформировать с учетом увеличения объемов потребления мяса, мясопродуктов, рыбы, молока, молокопродуктов, яиц, овощей и фруктов, поясняют депутаты. В наборах также предлагается расширить ассортимент круп, овощей и фруктов и включить специализированные витаминно-минеральные комплексы.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, корзина, продукты, предложения
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