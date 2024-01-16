Доход самозанятых в РФ вырос за год в 1,5 раза

16 января. FINMARKET.RU - К 1 января 2024 г. суммарный доход самозанятых за время действия налога на профессиональный доход (НПД) составил 3,2 трлн руб., сообщил "Ведомостям" представитель Федеральной налоговой службы (ФНС). Прирост за 2023 г. составил 1,4 трлн руб. - это на 48% ( в 1,5 раза) больше, чем в 2022 г., когдазаработали 944 млрд руб.

Число пользователей специального налогового режима за 2023 г. увеличилось на 39% с 6,6 млн до 9,3 млн человек. Средний чек по их услугам за прошлый год составил 1882 руб., прибавив 221 руб. по сравнению с 2022 г., рассказал представитель ФНС.

За 2023 г. пользователи НПД, работающие с физлицами, получили 495 млрд руб. дохода, следует из сведений на платформе поставки данных ФНС. Самозанятые, сотрудничающие с компаниями, заработали 844 млрд руб. При этом рост общей выручки резко ускорился в декабре до 177 млрд руб. с 133 млрд в ноябре. Сумма налоговых отчислений от НПД по итогам 2023 г. составила 63 млрд руб. Из них 17 млрд руб. было удержано с заработка от работы с физлицами, а 46 млрд руб. - с юрлицами.

Понятия платформенной и самозанятости закреплены в новой редакции закона "О занятости населения", принятой в ноябре 2023 г. Документ содержит только определения такой деятельности - положения о ее регулировании были исключены в ходе рассмотрения законопроекта и должны войти в отдельный закон-спутник. Работа над законом-спутником еще ведется, так как депутаты, Минтруд, работодатели и профсоюзы не пришли к консенсусу по вопросу регулирования платформенной занятости.

Сейчас на НПД могут перейти только россияне с заработком 2,4 млн руб. в год, но в ноябре 2023 г. РСПП предложил повысить этот порог, чтобы к режиму могло присоединиться больше работников. Союз объяснил инициативу инфляцией и ростом доходов граждан с начала эксперимента. При введении НПД в 2019 г. средняя заработная плата в стране была на уровне 41-47 тыс. руб., а в 2023 г. она уже составляла 67-80 тыс. руб., т. е. средний доход гражданина вырос на 60-70%, отмечали в РСПП. Накопленная инфляция при этом составляла около 40%.