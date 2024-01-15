Банки недружественных стран завершают выведение бизнеса из России

15 января. FINMARKET.RU - В России по итогам 2023 года было закрыто 3 иностранных банковских, свидетельствуют данные реестра ЦБ. В 2022 году, когда началось жесткое санкционное давление на финансовый сектор страны, в России прекратили работу сразу 10 иностранных представительств, пишет "Коммерсант"

Сейчас действует 25 офисов иностранных банков. Появился в реестре ЦБ и новый зарубежный банк, открывший свое представительство в РФ. Это один из крупнейших в Киргизии Айыл-банк. В этом году сроки аккредитации истекают у 7 из 25 действующих представительств, будут ли они продлевать их, пока неясно.

По мнению экспертов, закрытие представительств может быть следствием снижения взаимодействия компаний РФ с организациями, зарегистрированными на территории других стран, риском вторичных санкций и падением интенсивности трансграничных операций.

Право открывать в РФ филиалы, которое планируется предоставить иностранным банкам в будущем, кардинально не изменит ситуацию, считают эксперты. Для филиалов будет возможен лишь ограниченный перечень операций, причем речь идет только об организациях из дружественных юрисдикций.

Проект, который предусматривает снятие запрета на открытие иностранными банками филиалов в России, Минфин опубликовал летом 2023 года.