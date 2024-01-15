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15 января 2024 года 09:33
Импортеры электроники отказались от доллара и евро
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EPA/TACC
15 января. FINMARKET.RU - Российские импортеры электроники практически полностью отказались от расчетов с зарубежными вендорами и дистрибьюторами в долларах и евро. Об этом "Известиям" рассказал менеджер одного из производителей электроники. По его словам, в прошлом году практически все закупки поступающей в РФ электроники оплачивались китайскими и индийскими денежными знаками, а также валютами других развивающихся стран. Опрошенные "Известиями" импортеры это подтверждают. "Сейчас в 99% случаев мы используем рубль, юань, дирхам, вон, донг, - говорит один из них. - Это имеет свои преимущества: так, нет рисков прослеживаемости отгрузок, нет банков-корреспондентов из недружественных стран, обеспечивается быстрое хождение валюты, есть возможность сократить число посредников при поставках". По словам собеседника "Известий" в одной из компаний - производителей электроники, сейчас речь идет об оплате поставок не только в традиционных, фиатных валютах. Некоторые российские финансовые структуры в конце 2023 года начали предлагать дистрибьюторам свое посредничество для расчетов с зарубежными контрагентами в криптовалюте. Конкретные кредитные организации он назвать отказался. Как отметил один из участников рынка электроники, криптовалютой уже расплачиваются мелкие продавцы. Но он сомневается, что крупные ритейлеры перейдут на расчеты такого рода в ближайшее время - для этого нужна законодательная база. Отказ от расчетов в долларах и евро позволил избежать роста цен на технику, а в некоторых случаях и снизить ее стоимость.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, электроника, импорт, расчеты, валюты
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