Импортеры электроники отказались от доллара и евро

15 января. FINMARKET.RU - Российские импортеры электроники практически полностью отказались от расчетов с зарубежными вендорами и дистрибьюторами в долларах и евро. Об этом "Известиям" рассказал менеджер одного из производителей электроники. По его словам, в прошлом году практически все закупки поступающей вэлектроники оплачивались китайскими и индийскими денежными знаками, а также валютами других развивающихся стран.

Опрошенные "Известиями" импортеры это подтверждают. "Сейчас в 99% случаев мы используем рубль, юань, дирхам, вон, донг, - говорит один из них. - Это имеет свои преимущества: так, нет рисков прослеживаемости отгрузок, нет банков-корреспондентов из недружественных стран, обеспечивается быстрое хождение, есть возможность сократить число посредников при поставках".

По словам собеседника "Известий" в одной из компаний - производителей электроники, сейчас речь идет об оплате поставок не только в традиционных, фиатных валютах. Некоторые российские финансовые структуры в конце 2023 года начали предлагать дистрибьюторам свое посредничество для расчетов с зарубежными контрагентами в криптовалюте. Конкретные кредитные организации он назвать отказался.

Как отметил один из участников рынка электроники, криптовалютой уже расплачиваются мелкие продавцы. Но он сомневается, что крупные ритейлеры перейдут натакого рода в ближайшее время - для этого нужна законодательная база.

Отказ от расчетов в долларах и евро позволил избежать роста цен на технику, а в некоторых случаях и снизить ее стоимость.