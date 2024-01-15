Россияне стали чаще покупать мебель

В 2023 году россияне покупалина 9% чаще, чем годом ранее. При этом средние цены на товары в мебельной категории снизились на 7,5%. Об этом сообщают аналитики "Авито Товаров", пишет "Российская газета"

Чаще всего россияне покупали товары в категории "Кровати, диваны и кресла", на них пришлось 23% от общего количества продаж, а средняя стоимость уменьшилась на 10%.

Мебель из категории "Шкафы, комоды и стеллажи" в 2023 стала на 8,5% популярнее, чем в прошлом, и заняла второе место по востребованности. Такие товары можно было приобрести в среднем за 7,75 тыс. руб., и это на 3% ниже, чем годом ранее.

Наибольшую же динамику спроса в сравнении с 2022 годом показали товары категорий "Предметы интерьера, искусство" - рост на 28%. Стоимость таких товаров увеличилась на 6%.Второе место по динамике продаж год к году заняли кухонные гарнитуры, в ушедшем году их покупали на 26% чаще. В среднем приобрести кухню можно было за 19 тыс. руб. Третье место заняли товары категории "Текстиль и ковры", в 2023 году количество успешных сделок с ними выросло на 25%.

Положительной динамике рынка, по словам экспертов, способствовал ввод нового жилья, выросшие закупки мебели со стороны муниципальных госучреждений и госкомпаний, а также расширение отечественных производителей на фоне ухода крупных иностранных игроков.