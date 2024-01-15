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15 января 2024 года 09:11
Экосбор для импортеров шин и упаковки предлагают ужесточить
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Эрик Романенко/ТАСС
15 января. FINMARKET.RU - Минприроды предлагает провести в России эксперимент по взиманию авансом экологического сбора с импортеров шин для легковых автомобилей и упаковки из комбинированных материалов. Сбор касается ввоза товаров из стран за пределами ЕАЭС (входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения). Об этом говорится в проекте постановления министерства, который вместе с сопроводительным письмом был разослан на рассмотрение в ведомства 22 декабря 2023 г., пишут "Ведомости". Суть эксперимента заключается в том, чтобы обязать импортеров этих товаров оплачивать экосбор еще до выпуска товара в оборот на территории России по правилам, установленным 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления". По ним ставка сбора формируется на основе средних сумм затрат на сбор, транспортировку, обработку и утилизацию изделия. Также туда могут включаться затраты на создание инфраструктуры для переработки. По текущим правилам и производители, и импортеры платят экосбор ретроспективно: например, в 2024 г. организации будут вносить платежи за переработку тех товаров, которые были проданы в 2023 г. В качестве альтернативы импортерам предлагается разрешить представлять в федеральную государственную информационную систему (ФГИС) учета отходов уведомление о самостоятельной утилизации товаров, потерявших потребительские свойства, с приложением банковской гарантии, покрывающей размер сбора. Также можно заключить договор поручительства по уплате сбора с аккредитованной организацией, которая занимается переработкой, следует из документа.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, Минприроды, шины, экосбор
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