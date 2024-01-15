Экосбор для импортеров шин и упаковки предлагают ужесточить

15 января. FINMARKET.RU -предлагает провести в России эксперимент по взиманию авансом экологического сбора с импортеров шин для легковых автомобилей и упаковки из комбинированных материалов. Сбор касается ввоза товаров из стран за пределами ЕАЭС (входят, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения). Об этом говорится в проекте постановления министерства, который вместе с сопроводительным письмом был разослан на рассмотрение в ведомства 22 декабря 2023 г., пишут "Ведомости"

Суть эксперимента заключается в том, чтобы обязать импортеров этих товаров оплачиватьеще до выпуска товара в оборот на территории России по правилам, установленным 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления". По ним ставка сбора формируется на основе средних сумм затрат на сбор, транспортировку, обработку и утилизацию изделия. Также туда могут включаться затраты на создание инфраструктуры для переработки.

По текущим правилам и производители, и импортеры платят экосбор ретроспективно: например, в 2024 г. организации будут вносить платежи за переработку тех товаров, которые были проданы в 2023 г.

В качестве альтернативы импортерам предлагается разрешить представлять в федеральную государственную информационную систему (ФГИС) учета отходов уведомление о самостоятельной утилизации товаров, потерявших потребительские свойства, с приложением банковской гарантии, покрывающей размер сбора. Также можно заключить договор поручительства по уплате сбора с аккредитованной организацией, которая занимается переработкой, следует из документа.