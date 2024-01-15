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15 января 2024 года 08:41
Обсуждается продление льготного проезда электромобилей по платным дорогам
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Юрий Смитюк/ТАСС
15 января. FINMARKET.RU - Минэкономразвития, Минтранс и "Автодор" обсуждают возможность продолжения проводившегося в прошлом году эксперимента по бесплатному проезду электромобилей по платным трассам. Льготы были предоставлены в рамках правительственной программы по развитию производства и использованию электрического транспорта в РФ, согласно которой к 2030 году не менее 10% всех машин, производимых в РФ, будут электрическими, пишет "Коммерсант". Эксперимент, который давал право бесплатного проезда владельцам электромобилей по платным участкам, проводился с 1 марта по 31 декабря 2023 года. Для этого было необходимо купить или арендовать у "Автодора" транспондер или активировать льготу на уже действующем устройстве. Пилотный проект был предусмотрен правительственной концепцией по развитию производства и использованию электрического транспорта в РФ, согласно которой к 2030 году не менее 10% всех машин, производимых в РФ, будут электрическими. По данным Минэкономравзития на конец июня 2023 года, в РФ было зарегистрировано более 30 тыс. электромобилей — на 23% больше, чем в начале года. По данным агентства "Автостат", по итогам прошлого года в России продано более 14 тыс. электромобилей возрастом до трех лет — в 4,7 раза больше, чем годом ранее. В топ-5 самых продаваемых марок электромобилей вошли Zeekr, Evolute, Volkswagen, Tesla и Voyah.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, электромобили, трассы
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