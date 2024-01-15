Штрафы банкам за обман клиентов могут поднять

15 января. FINMARKET.RU - Одной из важнейших для Центробанка РФ задач на данный момент является подготовка законопроекта, который предусматривает многократное повышение штрафов для банков за обман потребителей финуслуг, рассказали "Известиям" источники, близкие к ЦБ. Причем обсуждается, что размер наказания будет сопоставим с тем, что предусмотрен по ПОД/ФТ (противодействие отмыванию денег), уточнил один из собеседников.

Как объяснил адвокат КА "Юков и партнеры" Никита Суклин, сейчас в случае нарушения кредитной организацией требований антиотмывочного законодательства регулятор имеет право взыскивать с нее штраф в размере до 0,1% размера собственных средств (капитала), но не менее 100 тыс. рублей. Но это не предел. Если банк проигнорировал предписание ЦБ или нарушение создало реальную угрозу интересам кредиторов (вкладчиков), размер штрафа увеличивается вплоть до 1% от капитала.

На данный момент штраф за мисселинг (недобросовестные практики, вводящие потребителя в заблуждение) для должностных лиц составляет от 2 тыс. до 4 тыс. рублей, для юридических - от 20 тыс. до 40 тыс. рублей.

Существенное повышение нужно для того, чтобы на корню пресечь желание кредитных организаций заниматься мисселингом, - пояснил источник "Известий".

"Законопроект об усилении ответственности банков за нарушения прав потребителей находится в разработке, параметры обсуждаются, и пока говорить о конкретных размерах штрафов, сроках принятия и начала действия закона преждевременно", - сообщили изданию в пресс-службе ЦБ.

Опрошенные "Известиями" эксперты считают, что масштабное повышение суммы наказания за обман потребителей заставит кредитные организации отказаться от недобросовестных практик и изменить политику взаимодействия с клиентами.