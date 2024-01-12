Инфляция в России в декабре составила 0,7%

Рост потребительских цен в декабре замедлился до 0,73% после повышения на 1,11% в ноябре, сообщил Росстат. В целом инфляция в РФ в 2023 году составила 7,42% после 11,94% годом ранее. Рост цен в декабре оказался немного ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,8%

12 января. FINMARKET.RU -в РФ в декабре 2023 года составила 0,73% после инфляции 1,11% в ноябре, 0,83% в октябре, 0,87% в сентябре, 0,28% в августе, 0,63% в июле, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За год потребительские цены выросли на 7,42%. В декабре 2022 года инфляция составляла 0,78%, в 2022 году цены выросли на 11,94%.

В 2021 году инфляция равнялась 8,39%, в 2020 году - 4,9%, а 2019 году - 3,0%.

Показатель оказался немного ниже прогноза экспертов. Аналитики ожидали инфляцию в декабре на уровне 0,8%. Они прогнозировали инфляцию в 2023 году на уровне 7,5%.

Прогноз ЦБ по инфляции на 2023 год равнялся 7,0%-7,5%, прогноз Минэкономразвития - 7,5%. На 2024 год прогноз ЦБ равен 4,0-4,5%, прогноз Минэкономразвития - 4,5%.

Продовольственные товары в декабре подорожали на 1,49%, за 2023 год - на 8,16%. Непродовольственные товары стали за прошедший месяц дороже на 0,42%, за год - на 5,96%. Услуги подорожали на 0,10%, за год - на 8,33%.

Базовый индекс потребительских цен в декабре составил 100,41%, за 2023 год - 106,83%

Цены на плодоовощную продукцию в декабре подскочили на 6,08% после повышения в ноябре на 5,51%. За 2023 год плодовоовощная продукция подорожала на 24,19%.

Цены на огурцы в декабре выросли на 40,4%, виноград подорожал на +8,2%, грибы свежие - на 7,6%, чеснок - на 7,0%, помидоры - на 5,5%, капусту - на 4,8%, свеклу - на 3,4%, яблоки- на 3,1%, лук репчатый - на 3,0%, морковь - на 2,8%. В то же время цены на апельсины снизились на 7,2%.

В 2023 году значительно выросли цены на куриные яйца - на 61,35%, в том числе в декабре - на 18,17%. Куры охлажденные и мороженые за 2023 год подорожали на 27,77%, сахарный песок - на 10,76%, рыба мороженая - на 9,18%.

Одновременно макаронные изделия за 2023 год подешевели на 3,78%, крупа и бобовые - на 2,42%, подсолнечное масло стало дешевле на 1,41%.

Жилищно-коммунальные услуги в России подорожали в 2023 году на 2,32%. В 2022 году, когда индексация тарифов проводилась дважды - в июле и декабре, рост стоимости услуг ЖКХ составлял 11,57%.

В том числе стоимость жилищных услуг выросла в 2023 году на 8,11% (годом ранее - на 7,21%), коммунальных - на 0,03% (в 2022 году - рост на 13,46%).

Холодное водоснабжение подешевело в 2023 году на 0,03%, водоотведение подорожало на 0,07%, горячее водоснабжение - на 0,13%, отопление - на 0,03%. Цены на газоснабжение и электроснабжение в прошлом году не изменились.

Оплата жилья в домах государственного и муниципального жилищных фондов выросла на 8,29%, содержание и ремонт жилья для граждан-собственников жилья - на 6,29%, услуги по организации и выполнению работ по эксплуатации домов ЖК, ЖСК, ТСЖ - на 5,19%.

Рост потребительских цен на бензин в РФ в 2023 году составил 7,23%. Годом ранее, в 2022 году, потребительские цены на бензин по динамике роста значительно отставали от инфляции: они повысились всего на 0,91% при инфляции в 11,94%.

Еще ранее, в 2021 году, цены на бензин выросли на 8,84%, превысив темпы общей инфляции, которая по итогам того года составила 8,39%.

В декабре 2023 года бензин подорожал на 0,03% к уровню ноября. Потребительские цены на дизельное топливо в среднем по РФ выросли за последний месяц 2023 года на 0,2%. Цены на газовое моторное топливо снизились на 1,1%.