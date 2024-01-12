В России скоро появятся устройства стандарта Wi-Fi 7

12 января. FINMARKET.RU - Международная ассоциация Wi-Fi Alliance зарегистрировала новейший стандарт беспроводной связи -. Как ожидается, первые новинки с поддержкой Wi-Fi 7 могут появиться в России уже в конце января, пишет "Российская газета".

Эксперты отмечают широкие возможности стандарта. Однако остаются вопросы о лицензировании в России. Вызывает вопросы и то, как и для чего может быть применен WI-Fi 7. Не так давно операторы МТС и "ЭР-Телеком" объявили о тестировании проводного интернета со скоростью до 10 ГБит/с.

Однако заявленные скорости до 40 Гбит/никому не нужны, уверен IT-эксперт и главный редактор vilianov.com Сергей Вильянов. Единственная реальная инновация Wi-Fi 7 - это сбор воедино трех диапазонов, на которых Wi-Fi работал раньше, отмечает он.