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12 января 2024 года 09:34
В России скоро появятся устройства стандарта Wi-Fi 7
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IMAGO/ТАСС
12 января. FINMARKET.RU - Международная ассоциация Wi-Fi Alliance зарегистрировала новейший стандарт беспроводной связи - Wi-Fi 7. Как ожидается, первые новинки с поддержкой Wi-Fi 7 могут появиться в России уже в конце января, пишет "Российская газета". Эксперты отмечают широкие возможности стандарта. Однако остаются вопросы о лицензировании в России. Вызывает вопросы и то, как и для чего может быть применен WI-Fi 7. Не так давно операторы МТС и "ЭР-Телеком" объявили о тестировании проводного интернета со скоростью до 10 ГБит/с. Однако заявленные скорости до 40 Гбит/никому не нужны, уверен IT-эксперт и главный редактор vilianov.com Сергей Вильянов. Единственная реальная инновация Wi-Fi 7 - это сбор воедино трех диапазонов, на которых Wi-Fi работал раньше, отмечает он.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, Wi-Fi 7, устройства
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JD 12.01.2024
Ох, уж мне эти эксперты... "640 Кб должно быть достаточно для каждого"
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