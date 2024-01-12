Росстат утвердил методологию расчета доли креативной экономики в ВВП РФ

12 января. FINMARKET.RU -утвердил методологию расчета внутренней добавленной стоимости (ВДС) креативной экономики и ее доли вРФ. Соответствующий приказ размещен на сайте ведомства.базируется на международных рекомендациях, пишет "Коммерсант"

В группировку видов "креативной" экономической деятельности вошли более 50 видов бизнеса по ОКВЭД-2 (от пошива нательного белья по индивидуальному заказу до деятельности композиторов), охватывающих 13 индустрий. Это - архитектура и урбанистика, дизайн, мода, кино и анимационная продукция, музыка и саунд-дизайн, культурно-зрелищная и литературно-издательская отрасли, изобразительное и визуальное искусство, программное обеспечение (ПО), игры и игрушки, реклама и коммуникации, медиа, журналистика и гастрономия. Ежегодныйпоказателей будет производиться начиная с 2017 года, уже представлены оценки за периоды до 2022 года.

Так, в 2017-2018 годах доля креативной экономики составила 2,8% ВВП, в 2019 году - 3% ВВП, в 2020-2022 годах - 3,2%.

Ранее ИСИЭЗ НИУ ВШЭ оценивал вклад творческих индустрий в ВВП РФ в 2022 году на уровне 2,64%. Белый дом рассчитывает, что господдержка креативных индустрий поэтапно увеличит их долю в ВВП до 6% к 2030 году. В ИСИЭЗ отмечают, что их расчеты в целом близки к пилотным расчетам Росстата, основанным на утвержденном в Минкульте классификаторе видов экономической деятельности для творческого бизнеса.