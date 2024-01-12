Почему россияне боятся покупать ценные бумаги

12 января. FINMARKET.RU - В условиях санкционного давления еще большее значение приобретает развитие розничного инвестирования. Многие меры по защите и стимулированию этого сектора уже реализованы: принят закон об индивидуальном инвестиционном счете третьего типа, а также по защите "неквалов" в страховании. В настоящее время власти приготовили новый пакет мер. Одним из факторов оживления активности розничных инвесторов эксперты назвали «зачистку» рынка от мошенников и инфоцыган, пишут "Известия".

Государство хочет упростить процедуру покупки ценных бумаг. Для этого доходы рядовых россиян, получаемые от долгосрочных финансовых вложений (приобретения акций компаний), могут освободить от уплаты НДФЛ, сообщил "Известиям" источник в кабмине. Подробностей об этом ни в Минфине, ни в ЦБ пока не раскрывают.

Доцент Финансового университета при правительстве, автор социального проекта "Финансовая грамотность: просто о сложном" Петр Щербаченко убежден, что освобождение от налогов способно привести к новому притоку частных инвесторов на фондовый рынок.

По данным Московской биржи, число физлиц, имеющих брокерские счета, по сравнению с прошлым годом возросло на 27%, до 27,5 млн, это около 36% экономически активного населения страны. По мнению Щербаченко, рост интереса граждан к фондовому рынку обусловлен следующими факторами: повышенные инфляционные ожидания, увеличение дивидендных выплат, относительно низкая ставка на депозиты на год (10–12%), значительно выше, чем по депозитам, ожидаемая доходность на фондовом рынке (индекс Московской биржи за год вырос на 44%).

По мнению эксперта, поддержка частных интересов должна также выражаться в страховании брокерских счетов до 1,4 млн рублей, а также в возможности получения налогового вычета с целью стимулирования инвесторов, покупающих акции стратегических компаний.

Отдельная работа ведется в части снижения рисков. Заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев сообщил "Известиям" о том, что недавно был внесен законопроект, актуализирующий требования к неквалифицированным инвесторам. Для допуска на финрынок «неквалов» хотят учитывать образование, опыт, имущество и доход гражданина.

"Предусматривается и ряд дополнительных защитных механизмов", — сказал Журавлев.

Сейчас, сообщили в СФ, рассматривается законопроект о противодействии финансовым пирамидам и рисковым инвестициям через недобросовестных участников. Кроме того, одной из мер защиты частных инвесторов может стать открытая публикация различными компаниями собственной финансовой отчетности, на основании которых любой желающий может принять решение о приобретении акций. В Совфеде считают, что в связи с этим целесообразно постепенно вернуться к публичному раскрытию информации, которая необходима для обеспечения прозрачности на финрынке.

Национальное рейтинговое агентство, принимавшее участие в недавнем заседании Совета по развитию финансового рынка при СФ, на котором обсуждались новые меры и инициативы, придерживается мнения, что российской экономике сейчас как никогда нужны механизмы и рынки привлечения «длинных денег», так как инвестпроекты в реальное производство окупаются на достаточно длительном горизонте — от 3 до 10 лет.