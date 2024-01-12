ФАС может проверить банки из-за ограничений по льготной ипотеке

12 января. FINMARKET.RU - Впоступили жалобы на, которые планируют ограничить выдачу льготной ипотеки и ввести комиссии для застройщиков, сообщили "Известиям" в пресс-службе органа. В ФАС не уточнили, поступили жалобы от граждан или от юрлиц (например, от самих застройщиков).

Центробанк также изучает "новые практики" участников рынка, сообщили в пресс-службе регулятора.

В конце декабря - начале января несколько крупных банков сообщили о планах выдавать ипотеку по госпрограммам только при условии покупки жилья у застройщиков-партнеров. Это означает, что банк станет взаимодействовать лишь с теми девелоперами, которые будут совместно с ним субсидировать жилищный кредит - фактически это дополнительная комиссия для участников рынка, пояснила глава управления ипотечного кредитования девелопера "Мангазея" Юлия Архангельская.

"Эта резонансная мера сильно охладила отношения между девелоперами и банками. Крупнейшие застройщики уже выразили протест из-за обязательных комиссий, - рассказала Архангельская.

Как отмечают юристы, игроков могут привлечь к ответственности по закону "О защите конкуренции". Хотя новые практики охладят рынок, в перспективе они рискуют привести к росту цен на недвижимость.

Банки, которые ввели комиссии для девелоперов, лидируют на ипотечном рынке. По данным "Дом.рф", на них приходится наибольший объем выдач жилищных кредитов по госпрограммам. Также для них выделен наибольший объем лимитов по льготной ипотеке, благодаря которым они могут реализовывать ее на рынке и получать за это субсидии из бюджета.