РСПП предлагает объединить действующий проект по МСП и по производительности труда

12 января. FINMARKET.RU - Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) собирается вынести на обсуждение в правительство вопрос создания отдельного нацпроекта по предпринимательству, который бы комплексно решал проблемы бизнеса, рассказал "Ведомостям" источник, знакомый с инициативой. В него предлагается "погрузить" нацпроекты по развитию МСП и производительности труда. По словам собеседника, такую идею высказал президентАлександр Шохин на заседании попечительского совета другого бизнес-объединения - "Опоры России" (продвигает интересы малого бизнеса). В основе нацпроекта может быть обновленная стратегия развития МСП, вопросы рынка труда и его производительности, снижение административных барьеров, стимулирование инвестиций, сообщил он.

Как считает глава РСПП, формирование отдельного нацпроекта было бы логичным. Речь идет не о том, чтобы продвигать принципиально новые идеи, а об использовании уже сложившихся наработок, указывает он. "Нам важно, чтобы наши идеи были услышаны, даже если они не обретут форму отдельного нацпроекта, а будут распределены по другим национальным проектам и инициативам", - отмечает Шохин. Важно, чтобы в такойпопали как вопросы, которые отражены в действующих нацпроектах с учетом их корректировки, так и новые сюжеты вне периметра, указывает Шохин.

РСПП предлагает развивать предпринимательскую инициативу по нескольким трекам.

Во-первых, это обновленная стратегия развития МСП.

Во-вторых, это кадровая проблема, которую без развития производительности труда не решить.

В-третьих, важно, чтобы в поле зрения такого нацпроекта попали столь чувствительные для бизнеса сюжеты, как снижение административных барьеров, продолжение регуляторной гильотины, взаимодействие с правоохранительными органами, создание цифровых платформ взаимодействия государства и бизнеса.

В-четвертых, это оптимизация присутствия государства в экономике в качестве предпринимателя (вопросы приватизации и национализации).

В-пятых, это стимулирование инвестиций и определение приоритетных сфер, которые могли бы поднять экономический рост, добавляет Шохин.

"Наконец, важно внедрять принципы ответственного ведения бизнеса, устойчивого развития (принципы ESG), повышать роль объединения работодателей в этих вопросах", - указал Шохин.