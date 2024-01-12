.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
Главная / Главное / РСПП предлагает объединить действующий проект по МСП и по производительности труда
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
12 января 2024 года 08:19
РСПП предлагает объединить действующий проект по МСП и по производительности труда
|0
ZUMA/TACC
12 января. FINMARKET.RU - Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) собирается вынести на обсуждение в правительство вопрос создания отдельного нацпроекта по предпринимательству, который бы комплексно решал проблемы бизнеса, рассказал "Ведомостям" источник, знакомый с инициативой. В него предлагается "погрузить" нацпроекты по развитию МСП и производительности труда. По словам собеседника, такую идею высказал президент РСПП Александр Шохин на заседании попечительского совета другого бизнес-объединения - "Опоры России" (продвигает интересы малого бизнеса). В основе нацпроекта может быть обновленная стратегия развития МСП, вопросы рынка труда и его производительности, снижение административных барьеров, стимулирование инвестиций, сообщил он. Как считает глава РСПП, формирование отдельного нацпроекта было бы логичным. Речь идет не о том, чтобы продвигать принципиально новые идеи, а об использовании уже сложившихся наработок, указывает он. "Нам важно, чтобы наши идеи были услышаны, даже если они не обретут форму отдельного нацпроекта, а будут распределены по другим национальным проектам и инициативам", - отмечает Шохин. Важно, чтобы в такой нацпроект попали как вопросы, которые отражены в действующих нацпроектах с учетом их корректировки, так и новые сюжеты вне периметра, указывает Шохин. РСПП предлагает развивать предпринимательскую инициативу по нескольким трекам. Во-первых, это обновленная стратегия развития МСП. Во-вторых, это кадровая проблема, которую без развития производительности труда не решить. В-третьих, важно, чтобы в поле зрения такого нацпроекта попали столь чувствительные для бизнеса сюжеты, как снижение административных барьеров, продолжение регуляторной гильотины, взаимодействие с правоохранительными органами, создание цифровых платформ взаимодействия государства и бизнеса. В-четвертых, это оптимизация присутствия государства в экономике в качестве предпринимателя (вопросы приватизации и национализации). В-пятых, это стимулирование инвестиций и определение приоритетных сфер, которые могли бы поднять экономический рост, добавляет Шохин. "Наконец, важно внедрять принципы ответственного ведения бизнеса, устойчивого развития (принципы ESG), повышать роль объединения работодателей в этих вопросах", - указал Шохин.
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: РФ, предпринимательство, нацпроект, РСПП
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.