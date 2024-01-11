Порядок налогообложения операторов лотерей хотят изменить

11 января. FINMARKET.RU - Минфин собирается в 2 раза увеличитьот лотерей - до 5,7 млрд рублей. Для этого, как следует из нового законопроекта, предлагается изменить налогообложение отрасли, пишут "Известия"

Сейчас операторы платят в бюджет 10% от разницы между суммой выручки и призовым фондом. В министерстве считают целесообразным, чтобы они отчисляли 5% от выручки за отчетный квартал. А с 2026 г. - 6%. Как следует из сопроводительных документов, благодаря нововведению поступления в федеральный бюджет в 2025 году составят около 4,8 млрд рублей, а в 2026 г. - около 5,7 млрд. При старой схеме, в 2023 году, они были на уровне 3,2 млрд рублей.

Эти средства - целевые отчисления, они используются для финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе по развитию физической культуры, спорта высших достижений и системы подготовки резерва, заявили "Известиям" в Минфине. Однако направляемая сумма сейчас представляется недостаточной, сказано в сопроводительных документах к законопроекту.

Некоторые эксперты не исключают, что увеличение целевых отчислений повлияет на стоимость билетов.