Интернет-трафик растет на фоне сокращения голосовых звонков

О росте потребления интернет-трафика в России в новогодние праздники "Ведомостям" рассказали представители операторов Tele2 и "Мегафон". Первый зафиксировал увеличение использования дата-трафика с 31 декабря 2023 г. по 8 января 2024 г. на 12,8% по сравнению с показателями того же периода 2022-2023 гг. и на 26,1% по сравнению с новогодними каникулами 2021-2022 гг. "Мегафон" оценивает рост скромнее - на 9% по сравнению с прошлогодними новогодними праздниками. Оба оператора называют эти показатели рекордными за всю историю наблюдений. При этом абсолютных цифр компании не раскрывают.

В то же время потребление голосовых услуг телефонии в эти зимние каникулы по России сократилось на 14% по отношению к началу 2023 г. и на 11% - к тому же периоду позапрошлого года, отмечает представитель Tele2. В "Мегафоне" зафиксировали сокращение голосового трафика на 7%. "Все больше абонентов предпочитают общаться через онлайн-приложения", - добавил представитель компании.

Нагрузки на сети операторов в новогоднюю ночь и в целом в новогодние каникулы возрастают в разы, особенно сильно - в период с полуночи 31 декабря до часа ночи 1 января, говорит гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Трафик в новогодние каникулы может быть более чем в 3 раза больше, чем в какие-либо выходные в течение года, оценивает эксперт. "Есть возможность заранее написать поздравления и настроить их автоматическую отправку, например, в полночь. Все больше людей предпочитают звонки через Telegram или WhatsApp "классическим" голосовым звонкам", - отмечает аналитик агентства MForum Алексей Бойко.

Рост показателей интернет-трафика и сокращение голосового будет продолжаться как минимум ближайшие несколько лет, говорит Кусков. Многие абоненты все более активно используют для поздравлений как сообщения, так и звонки в мессенджерах.