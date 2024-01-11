Компании увеличили закупки решений в области информбезопасности

11 января. FINMARKET.RU - Российские компании в 2023 году увеличили закупки решений и услуг в области информбезопасности, говорят опрошенные "Коммерсантом" профильные разработчики и IT-интеграторы. Так, по данным F.A.C.C.T. (бывшая Group IB), существенный рост показали продажи комплексных продуктов для защиты от целевых атак через службы удаленного доступа, инфраструктуру подрядчиков и вредоносные почтовые сервисы - спрос на такие решения вырос на 25%. При этом на средства защиты электронной почты он увеличился на 80%, а "корпоративного периметра" (например, сканеры уязвимостей) - на 120%.

В интеграторе "К2 Кибербезопасность" (входит в "К2Тех") говорят, что в 2023 году у российских корпоративных заказчиков примерно вдвое вырос спрос на межсетевые экраны (NGFW). Но доля отечественных игроков в этом сегменте все еще остается невысокой, уточнил представитель компании.

Увеличение закупок решений в области информбезопасности связано с участившимися взломами организаций через системы сторонних компаний-разработчиков или партнеров, имеющих доступ к инфраструктуре. Однако в 2024 году, полагают эксперты, основным драйвером рынка будут регуляторные требования по импортозамещению, а не угрозы со стороны злоумышленников. Аналитики ожидают продолжения роста на уровне 10-24,5%.