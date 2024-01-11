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11 января 2024 года 08:27
В 11 городах проходит первый этап тестирование цифрового рубля
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Сергей Фадеичев/ТАСС
11 января. FINMARKET.RU - В этом году цифровой рубль планируется применить на практике в отдельных видах бюджетных расходов - таких, например, как социальные выплаты для граждан, субсидии, ассигнования, которые направляются на закупки или оказание тех или иных услуг. "В настоящее время цифровой рубль проходит тестирование. Сейчас в 11 городах проходит его первый этап, в котором задействованы 13 банков и ограниченный круг их клиентов: около 600 физлиц и 30 торгово-сервисных предприятий," - рассказал в интервью "Российской газете" глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. На следующем этапе в 2024 году перечень его участников (клиентов и банков) и тестируемых операций будет расширяться. Внедрять цифровой рубль в массовый оборот ЦБ намерен только после завершения тестирования - не ранее 2025 года. "Что же касается рядовых граждан, то для них преимущество очевидно: цифровой рубль позволит сделать платежи быстрее, проще и безопаснее", - подчеркнул Аксаков. Он пояснил, что операции в цифровых рублях для граждан будут бесплатными. Финансовые услуги станут доступны глава комитета Госдумы по финансовому рынку большему количеству людей, особенно на удаленных и труднодоступных территориях. "Для бизнеса, особенно для малого и среднего, расчеты в цифровых рублях приведут к снижению издержек на проведение платежей. Плата за прием платежей в цифровых рублях по всему кругу товаров и услуг для продавцов будет еще ниже, чем в СБП - всего 0,3 % (но не более 1,5 тыс. руб.)", - рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку. . Кроме того, отметил он, цифровой рубль позволит оптимизировать бизнес-процессы, упростить взаимодействие с контрагентами, сократить время и издержки при проведении сделок, в частности в рамках смарт-контрактов - специальных цифровых алгоритмов, которые координируют выполнение обязательств всеми сторонами и совершение сделки. "Для государства же цифровой рубль позволит перейти к адресному характеру финансирования и обеспечению целевого использования бюджетных средств, снизить издержки на администрирование бюджетных платежей", - сообщил Аксаков. В 2024 году планируется протестировать цифровой рубль в отдельных видах бюджетных расходов.
Опубликовано Финмаркет
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Istina 11.01.2024
Тестируйте в месяц по одному региону. Сами, комитетом на месте, не поручая это региональным властям, без сопровождения власти региона, заинтересованной в положительном итоге тестирования. Вы, наконец, увидите движение денежных средств граждан на платном рынке ЖКХ, движение субсидий из бюджетов, зачисленных на счета юридических лиц в банках Российской Федерации. Если сможете определить цели движений - появится возможность спросить - где деньги, что сделано по факту оплаты?
Istina 11.01.2024
Следует "протестировать" использование целевых денежных средств, зачисляемых на счета организаций, управляющих МКД, в банках Российской Федерации. Определить качество расходования денежных средств юридическими лицами, работающими на рынке ЖКХ, качество исполнения ими работ, оплаченных гражданами.
Istina 11.01.2024
Главе комитета по финансовому рынку следует выйти вывести всех членов комитета на платный рынок ЖКХ, организовать совместный аудит с комитетами профильными ГД РФ, и определить степень запущенности платного рынка ЖКХ, отсутствие персональной ответственности, оценить низкий уровень экспертов рынка ЖКХ, немотивированные, приведением к надлежащему виду, суждения отдельных значимых лиц власти, относительно гражданских отношений, в том числе жилищных, финансовых.
Istina 11.01.2024
"Финансовые услуги станут доступны глава комитета Госдумы по финансовому рынку большему количеству людей...". Большому количеству людей недоступны документы, подтверждающие исполнение на платном рынке ЖКХ, независимо от вида платежа, статуса платежа. Глава комитета по финансовому рынку не добился исполнения закона на платном рынке ЖКХ - предоставления документов, подтверждающих выполненные работы, оказанные услуги. Юридические лица, осуществляющие свою финансовую и хозяйственную деятельность на платном рынке ЖКХ страны не подтверждают документами факты своей платной деятельности.
Istina 11.01.2024
Знает ли глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков о техниках аудита финансовых потоков на платном рынке ЖКХ, о неконтролируемых никем посредниках переводов денежных средств граждан поставщикам услуг? Почему глава комитета Госдумы по финансовому рынку позволяет на платном рынке ЖКХ движения денежных средств граждан, не подтвержденные никакими фискальными документами со стороны получателя денежных средств, Исполнителя ЖКУ (ЖК РФ)?
Istina 11.01.2024
глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сколько раз в отчетных периодах анализировал финансовые потоки на платном рынке ЖКХ страны? Знает ли глава комитета Госдумы по финансовому рынку как отчитываются юридические лица, действующие в своих интересах на платном рынке ЖКХ, за полученные от граждан денежные средства в оплату ЖКУ и иных услуг? А может глава комитета Госдумы по финансовому рынку вместе с главой комитета по строительству и ЖКХ каждый отчетный период анализируют целевое использование субсидий из бюджетов регионов, полученных организациями, управляющими МКД?
Istina 11.01.2024
"В настоящее время цифровой рубль проходит тестирование..." Трубы, следует тестировать в настоящее время, и провальное жилищное и коммунальное хозяйство. Провальная реформа ЖКХ не оценена, неквалифицированное управление платным рынком ЖКХ не подлежит комплексному аудиту, вся номенклатура сферы ЖКХ на местах, продолжают реформы.
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