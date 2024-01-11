В 11 городах проходит первый этап тестирование цифрового рубля

11 января. FINMARKET.RU - В этом году цифровойпланируется применить на практике в отдельных видах бюджетных расходов - таких, например, как социальные выплаты для граждан, субсидии, ассигнования, которые направляются на закупки или оказание тех или иных услуг.

"В настоящее время цифровой рубль проходит тестирование. Сейчас в 11 городах проходит его первый этап, в котором задействованы 13 банков и ограниченный круг их клиентов: около 600 физлиц и 30 торгово-сервисных предприятий," - рассказал в интервью "Российской газете" глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

На следующем этапе в 2024 году перечень его участников (клиентов и банков) и тестируемых операций будет расширяться. Внедрять цифровой рубль в массовый оборот ЦБ намерен только после завершения тестирования - не ранее 2025 года. "Что же касается рядовых граждан, то для них преимущество очевидно: цифровой рубль позволит сделать платежи быстрее, проще и безопаснее", - подчеркнул Аксаков.

Он пояснил, что операции в цифровых рублях для граждан будут бесплатными. Финансовые услуги станут доступны глава комитета Госдумы по финансовому рынку большему количеству людей, особенно на удаленных и труднодоступных территориях.

"Для бизнеса, особенно для малого и среднего, расчеты в цифровых рублях приведут к снижению издержек на проведение платежей. Плата за прием платежей в цифровых рублях по всему кругу товаров и услуг для продавцов будет еще ниже, чем в СБП - всего 0,3 % (но не более 1,5 тыс. руб.)", - рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку.

. Кроме того, отметил он, цифровой рубль позволит оптимизировать бизнес-процессы, упростить взаимодействие с контрагентами, сократить время и издержки при проведении сделок, в частности в рамках смарт-контрактов - специальных цифровых алгоритмов, которые координируют выполнение обязательств всеми сторонами и совершение сделки.

"Для государства же цифровой рубль позволит перейти к адресному характеру финансирования и обеспечению целевого использования бюджетных средств, снизить издержки на администрирование бюджетных платежей", - сообщил Аксаков.

В 2024 году планируется протестировать цифровой рубль в отдельных видах бюджетных расходов.