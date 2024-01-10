За опоздания в плохую погоду запретят увольнять

10 января. FINMARKET.RU - Компаниям могут запретить увольнять сотрудников за опоздание на работу из-за плохих погодных условий. Соответствующий документ поступил на изучение в аналитический центр правительства сообщает "Российская газета".

Авторы документа предлагают запретить работодателям применять к сотрудникам дисциплинарные взыскания в случае опоздания на работу из-за тяжелых погодных условий, являющихся обстоятельствами непреодолимой силы. Такое опоздание вполне может стать основанием для увольнения, если дисциплинарное взыскание является для сотрудника не первым.

Сейчас Трудовой кодекс не содержит перечень уважительных причин прогула или опоздания, но есть сформировавшаяся судебная практика. Верховный суд РФ признавал уважительными причинами прогула невозможность добраться до работы из-за погодных условий.

Закрепление уважительных причин прогулов и опозданий избавило бы работников от судебных разбирательств

Также решениями Верховного суда РФ уважительными признавались такиепрогула и опоздания, как использование отпуска, не оформленного приказом, но предусмотренного законом (например, за свой счет при рождении ребенка); посещение врача при обострении хронического заболевания, подтвержденное медицинскими документами; уход за несовершеннолетним родственником, если этим не могли заниматься его родители.

Закрепление перечня уважительных причин в законодательстве могло бы упростить работникам отстаивание своих интересов, считает профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Отсутствие перечня причин прогулов и опозданий, которые считаются уважительными, заставляют сотрудников в случае увольнения обращаться в суд. При этом наличие решений в пользу сотрудников не защищает других работников в схожих ситуациях. При законодательном закреплении уважительных причин работодатели будут знать, применение дисциплинарного взыскания в каких случаях является незаконным. А работники смогут избежать судебного разбирательства, решая спорные ситуации через трудовые инспекции, поясняет Сафонов. В то же время эксперт указывает, что наиболее взвешенным решением было бы законодательное закрепление всех уважительных причин, которые уже сформировала судебная практика, одним документом.

Разработавшие документ депутаты ЛДПР предложили правительству установить критерии отнесения погодных условий к тяжелым, а также случаи, при которых к работнику не может применяться дисциплинарное взыскание. Критерии отнесения погодных условий к тяжелым действительно потребуется подробно прописать, уточняет Сафонов. К примеру, определить температурные режимы, которые могут отличаться для разных территорий. Также нужно учитывать, была ли у сотрудника возможность добраться на работу. К примеру, он не мог сделать это на своем автомобиле из-за снегопада, но маршрут позволял ему добраться на метро. Наиболее сложные случаи, когда работодатель считает, что сотрудник мог присутствовать на работе, но использовал погодные условия как оправдание, все равно будут рассматриваться в суде, считает Сафонов.

Закрепление уважительных причин прогулов и опозданий избавило бы работников от судебных разбирательств