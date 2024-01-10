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10 января 2024 года 09:49
В январе автодилеры ожидают роста продаж на 30-77%
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Сергей Бобылев/ТАСС
10 января. FINMARKET.RU - В начале года спрос на авторынке сохранился, и по итогам января дилеры ожидают увеличения продаж на 30-77% год к году, следует из проведенного "Коммерсантом" опроса. Некоторые говорят о росте трафика в салонах в каникулы, несмотря на морозы. Глава дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин допустил повышение цен после новогодних каникул, отмечая, что в целом в 2024 году новые машины могут подорожать на 20-40% в зависимости от марки и комплектации. Как считает гендиректор "Автодома" Андрей Ольховский, цены не будут пересмотрены: "Нет причин для этого, курс юаня стабильный, даже можно было бы опустить цены исходя из текущей ситуации на рынке". Его ожидания по январю достаточно пессимистичные: "Часть клиентов будет ждать дополнительных скидок, что оправданно с учетом складов и спроса". При этом президент ГК "Фаворит Моторс" Владимир Попов отметил, что ключевые китайские производители стали со значительно большей осторожностью смотреть на планы поставок автомобилей в 2024 году, почти на 50% сократив их.
Опубликовано Финмаркет
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