В магазинах могут появиться полки с бесплатными продуктами

10 января. FINMARKET.RU - Ритейлеров обяжут создавать социальные полки с продуктами, у которых истекает срок годности. Пенсионеры и социально не защищенные граждане получат бесплатный доступ к этим товарам. Такой законопроект внесут в Госдуму 10 января, выяснили "Известия". Чтобы бизнесу было выгодно участвовать в такой благотворительности, депутаты предлагают увеличить для него налоговые послабления. Ранее Минпромторг поддержал бесплатную раздачу такой продукции, при этом данную инициативу хочет изучить более подробно. Представители бизнеса и эксперты готовы поддержать законопроект, однако некоторые из них считают, что создание таких полок должно быть добровольным.

"На сегодня в стране сохраняется проблема нерационального использования излишков продукции. Так, согласно данным Росстата, наибольший объем пищевых отходов приходится на товары первой необходимости: зерновые, молочные продукты и овощи. Вместе с тем больше трети всех продуктов в стране превращаются в отходы", — говорится в пояснительной записке к законопроекту, который имеется в распоряжении "Известий".

В ней авторы документа ссылаются на исследовании НИУ ВШЭ о том, что ежегодно объем пищевых отходов в стране составляет 17 млн т, а стоимость этих продуктов оценивается в 1,6 трлн рублей. По данным Росстата, по итогам 2022 года в России за чертой бедности находились 14,3 млн человек.

"При этом 60,4% граждан отдают за продукты примерно половину своего ежемесячного дохода, почти весь заработок уходит на питание у 16%. По оценкам ТИАР-Центра, если бы все выбрасываемые в России продукты направлялись людям, это позволило бы прокормить около 30 млн человек", — говорится в пояснительной записке.

В связи с этим депутаты предлагают решить эту проблему созданием социальных полок с такими продуктами питания. А чтобы бизнесу было выгодно в этом участвовать, они предлагают внести в Госдуму еще один законопроект с поправками в Налоговый кодекс. Документом, который также имеется у "Известий", предлагается увеличить лимиты расходов, которые могут быть направлены на благотворительность с 1 до 5% от выручки.