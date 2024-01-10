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10 января 2024 года 08:50
Минцифры предложило новую схему взаимодействия госорганов с бизнесом
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Владимир Гердо/ТАСС
10 января. FINMARKET.RU - Минцифры подготовило новую схему взаимодействия бизнеса с органами власти. Она предполагает, что все официальные запросы государства компаниям и ответы на них будут проводиться через портал госуслуг, пишут "Ведомости". "Деловая Россия" поддержала предложенный подход, сообщил представитель объединения. Алгоритм позволит упорядочить взаимодействие органов власти и бизнеса и сократить количество запрашиваемых сведений, считает собеседник. Кроме того, это может помочь "исключить запросы от госорганов на предоставление данных в заведомо неисполнимые сроки, что в настоящий момент случается довольно часто". Главное замечание деловых объединений касается рисков сбоев единого портала госуслуг. Они растут при массовом направлении большого объема информации, говорится в ответном письме вице-президента "Деловой России" Нонны Каграманян в Минцифры. Предприниматели предложили создать для этого отдельную информационную систему. Сейчас в организации малого и среднего бизнеса ежемесячно поступает не менее 10-15 запросов от органов власти, говорится в письме. В средние и крупные с более сложной структурой и региональной сетью может поступать несколько сотен таких запросов, указала Каграманян. Сжатые сроки сказываются на достоверности информации, так как за один-два рабочих дня сложно обработать большой объем сведений из субъектов, особенно финансово-экономических, говорится в письме. Доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Плеханова Анатолий Колесников отметил, что у формируемой схемы взаимодействия бизнеса через портал госуслуг остаются риски безопасности данных и разглашения коммерческой тайны. При этом по мере упорядочения процесса подобные риски будут снижаться, поскольку за все решения будет отвечать один оператор, что неизбежно будет конкретизировать ответственность и снижать неопределенность.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, власть, бизнес, взаимодействие
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